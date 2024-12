Das Fazit der gestrigen Betrachtung zum Dax lautete wie folgt:

Sollte die Überhitzung bei den extrem hoch bewerteten US-Technologietiteln - speziell den so genannten "Magnificient Seven" - weiter abgebaut werden, dürfte auch der deutsche Leitindex keine größere Dynamik nach oben entwickeln. Wahrscheinlicher ist, dass er noch einmal deutlich unter die 20.000er-Marke abtaucht am vorletzten "richtigen" Handelstag des Kalenderjahres.