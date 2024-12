Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Steigerung der Profitabilität und signifikante Marktanteilsgewinne – Cicor veröffentlicht Neunmonatsbericht aufgrund des Pflichtangebots von OEP



20.12.2024

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 20. Dezember 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) veröffentlicht heute einen Neunmonatsbericht. OEP hat nach der Umwandlung seiner Mandatory Convertible Bonds (MCNs) ein Pflichtangebot veröffentlicht und damit die Schwelle für ein Pflichtangebot überschritten. Das Angebot wird voraussichtlich am 28. Februar 2025 abgeschlossen. Da der zuletzt vor Ablauf der Angebotsfrist veröffentlichte Geschäfts- oder Zwischenbericht von Cicor mehr als 6 Monate zurückliegt, ist Cicor verpflichtet, einen aktuellen Zwischenabschluss zu erstellen und diesen als Teil des Angebotsprospekts zu veröffentlichen.

Cicor erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein sehr erfreuliches Finanzergebnis. Mit einem Nettoumsatz von CHF 351,7 Mio. wurde der Vorjahreswert von CHF 294,5 Mio. um 19,4% übertroffen. Unsere organische Umsatzentwicklung lag mit -3,5 % über dem Gesamtmarkt, der einen deutlichen zweistelligen Rückgang verzeichnete, wodurch Cicor zusätzliche Marktanteile gewinnen konnte. Die operative Marge verbesserte sich auf 11,6% (Vorjahr: 11,2%), womit der EBITDA CHF 40,7 Mio. erreichte (Vorjahr: CHF 32,9 Mio.). Das Nettoergebnis erreichte CHF 17,4 Mio. und lag damit um 52% über dem Vorjahreswert von CHF 11,5 Mio. Besonders erfreulich war der starke Anstieg des freien Cashflows vor Akquisitionen, der CHF 37,4 Mio. (Vorjahr: CHF 10,8 Mio.) erreichte, was neben dem Abbau des Nettoumlaufvermögens auch auf die Beiträge der neu akquirierten Unternehmen zurückzuführen ist. Der Auftragseingang hat sich im dritten Quartal stabilisiert, so dass sich die Book-to-Bill Rate nach 9 Monaten auf 0,92 erhöht hat. Cicor verfügt damit weiterhin über einen Auftragsbestand von rund einem Jahr. Die Integration der 2024 erworbenen Unternehmen verlief äusserst erfolgreich Insbesondere die drei von TT Electronics übernommenen Standorte erreichen bereits wenige Monate nach der Übernahme eine Betriebsmarge, die den Standards von Cicor nahekommt. Darüber hinaus haben auch STS Defence und Evolution Medtech eine erfreuliche Entwicklung vorzuweisen. Die Bilanz von Cicor per 30.09.2024 wurde weiter gestärkt. Der Verschuldungsgrad (Nettoschulden in Bezug auf den EBITDA der vergangenen zwölf Monate) konnte in den letzten drei Monaten auf 1,1 gesenkt werden, da ein erheblicher Teil der für Akquisitionen aufgewendeten Mittel in Höhe von CHF 49 Mio. bereits durch freie Cashflows wieder erwirtschaftet wurde. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich in den vergangenen Monaten auf 32,1% (30.06.2024: 31,4%). Beide Divisionen trugen positiv zu diesen Ergebnissen bei: Während die EMS Division den Umsatz um 21% auf CHF 318,9 Mio. (Vorjahr: CHF 263,5 Mio.) und den EBITDA um 24% auf CHF 39,7 Mio. (Vorjahr: CHF 31,9 Mio.) steigerte, legte die AS Division im Umsatz organisch um 9% auf CHF 34,6 Mio. (Vorjahr: CHF 31,7 Mio.) und im EBITDA um 25% auf CHF 5,1 Mio. (Vorjahr: CHF 4,0 Mio.) zu.Ausblick auf das Gesamtjahr 2024 Cicor behauptet sich gut im derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und rechnet für 2024 nur mit einem leichten Rückgang des organischen Wachstums. Aufgrund der anhaltenden Aufwertung des Schweizer Frankens, insbesondere gegenüber dem Euro, sind jedoch negative Währungseffekte im Umsatz zu verzeichnen. Die Profitabilität entwickelt sich dennoch positiv, da sich die operativen Margen der neu akquirierten Unternehmen rasch an jene der Cicor Gruppe angleichen. Daher erwartet Cicor einen Umsatz in der Grössenordnung von 470 bis 490 Mio. CHF, was in der unteren Hälfte der bisherigen Guidance (470 bis 510 Mio. CHF) liegt. Der EBITDA wird jedoch voraussichtlich zwischen 55 und 60 Mio. CHF liegen und damit in der oberen Hälfte der kommunizierten Guidance (50 bis 60 Mio. CHF). Das robuste operative Geschäft und die solide Bilanz ermöglichen es Cicor, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Die Strategie 2028 unter dem Titel "creating together" positioniert Cicor als führenden paneuropäischen Entwicklungs- und Fertigungspartner für anspruchsvolle Elektronik in den Zielmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Der vollständige Neunmonatsbericht ist online auf unserer Website verfügbar:https://www.cicor.com/de/investoren/berichte/

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 20 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

