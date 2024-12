EQS-News: SHS VIVEON AG: Bietet rund 1,2 Mio. Aktien zum Preis von EUR 3,00 je Aktie zum Bezug an

EQS-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SHS VIVEON AG: Bietet rund 1,2 Mio. Aktien zum Preis von EUR 3,00 je Aktie zum Bezug an



27.12.2024 / 19:06 CET/CEST

27.12.2024 / 19:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS VIVEON AG bietet rund 1,2 Mio. Aktien zum Preis von EUR 3,00 je Aktie zum Bezug an

München, 27.Dezember2024 Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.490.853,00 um EUR 1.245.426 auf EUR 3.736.279,00 durch Ausgabe von Stück 1.245.426 Aktien mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2025 (junge Aktien) zu erhöhen. Die jungen Aktien werden den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 3,00 je Aktie zum Bezug angeboten. Die Großaktionärin der Gesellschaft, Sidetrade AG, hat sich im Rahmen einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, ihr Bezugsrecht durch Zeichnung von Stück 1.100.108 jungen Aktien vollumfänglich gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Es ist beabsichtigt, dass die Sidetrade AG ihr Bezugsrecht noch vor Beginn der Bezugsfrist ausübt und diesen Teil der Aktien zeichnet und den Bezugspreis einzahlt.

Den übrigen Aktionären werden die jungen Aktien im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis 16. Januar 2025 mittelbar zum Bezug angeboten. Neben der Ausübung des Bezugsrechts können die Aktionäre Angebote zum Erwerb von jungen Aktien abgeben, die von den anderen Aktionären nicht bezogen werden (Überbezug). Um eine vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung sicherzustellen hat die Sidetrade AG hat im Rahmen der Backstop-Vereinbarung bereits ein verbindliches Angebot für alle im Überbezug verfügbaren jungen Aktien abgegeben.

Der Nettoemissionserlös beträgt rund EUR 3,6 Mio. Er wird zur Unterstützung strategischer Initiativen verwendet, die darauf abzielen, die technologischen Kapazitäten des Unternehmens durch ein Rechenzentrum zu stärken. Ein etwa verbleibender Rest der Emissionserlöse soll in den Ausbau der Marketing- und Salesforce-Abteilung der Gesellschaft investiert werden. Die SHS VIVEON AG gibt zugleich eine geänderte Einschätzung für das Ergebnis der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2024 bekannt. Die SHS VIVEON AG gibt zugleich eine geänderte Einschätzung für das Ergebnis der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr 2024 bekannt. Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, dass der konsolidierte Umsatz der Gesellschaft leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr sein wird, während das konsolidierte EBITDA gegenüber dem Vorjahr erheblich zurückgehen und vermutlich negativ sein wird.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsangebot wird die Gesellschaft am 30. Dezember 2024 auf ihrer Internetseite (https://www.shs-viveon.com/unternehmen/investor-relations/corporate-news/) ein Wertpapier-Informationsblatt veröffentlichen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 31. Dezember 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist ab dann auch auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar.



Über die SHS VIVEON AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und SaaS-Plattform (die „Plattform“) erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und Credit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise (d.h. auf dem eigenen Server). Mehr als 150 Kunden, vom Mittelständler bis zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu automatisieren.

Weitere Informationen stehen unter https://www.shs-viveon.com bereit.



Über SIDETRADE S.A.

SIDETRADE (Euronext Growth: ALBFR.PA) bietet eine SaaS-Plattform zur Sicherung und Beschleunigung des Cashflows. SIDETRADEs KI der nächsten Generation, genannt Aimie, analysiert täglich B2B-Zahlungstransaktionen im Wert von 6,1 Billionen US-Dollar in der SIDETRADE Cloud, um das Zahlungsverhalten von Kunden und das Abwanderungsrisiko von mehr als 38 Millionen Käufern weltweit vorherzusagen. Aimie empfiehlt die besten operativen Strategien, automatisiert intelligent Maßnahmen im gesamten Order-to-Cash-Prozess und dematerialisiert Kundentransaktionen, um Produktivität, Leistung und Working Capital zu verbessern. SIDETRADE ist weltweit tätig mit mehr als 400 talentierten Mitarbeitern an den Standorten Paris, London, Birmingham, Dublin, Houston und Calgary, die internationale Unternehmen in mehr als 85 Ländern betreuen. SIDETRADE ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.sidetrade.com oder folgen Sie uns auf X @Sidetrade.



Kontakt



SHS VIVEON AG



Olivier Novasque

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com

