Einstieg verpasst? 3 starke Gründe, die auch auf Allzeithoch für die Apple-Aktie sprechen!

Ein Wert, über den im Internet sehr häufig diskutiert wird, ist meines Erachtens ganz klar die Apple-Aktie (WKN: 865985). Dabei geht es sehr oft auch relativ kontrovers zu. Vor allem auch jetzt wieder, wo sich die Papiere in einer nicht enden wollenden Aufwärtsbewegung befinden.

Vielen ist die Aktie von Apple mittlerweile zu teuer geworden und die Angst vor einem Rückschlag bewegt die Investoren. Solch ein Szenario ist natürlich immer möglich. Doch es gibt in meinen Augen gute Gründe, die auch weiterhin für Apple sprechen könnten.

Werfen wir deshalb heute einmal einen Blick auf die Apple-Aktie und schauen uns zusätzlich drei starke Aspekte an, die den iPhone-Hersteller interessant bleiben lassen.

Aktie im Höhenrausch

Dies war sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Aktionäre. Denn mit einem Kurs von 258,20 US-Dollar (24.12.2024) ging die Apple-Aktie am Heiligabend auf Allzeithoch aus dem Handel in New York. Damit können die Papiere alleine in diesem Jahr bisher ein Plus von 39 % liefern.

Schaut man sich allerdings den langfristigen Chartverlauf an, bewegt sich die Aktie schon viele Jahre nach oben. Auch wenn die Aufwärtsbewegung immer mal wieder durch mehr oder weniger große Rücksetzer unterbrochen wurde.

Aber insgesamt gesehen konnte man als Investor hier Traumrenditen erzielen. Der besseren Übersicht halber habe ich einmal die Ergebnisse verschiedener Anlagezeiträume in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Investitionsdatum Anlagezeitraum Endergebnis 24.12.2019 5 Jahre + 265 % 24.12.2014 10 Jahre + 822 % 24.12.2009 15 Jahre + 3.358 % 22.12.2006 18 Jahre + 8.682 %

Diese Zahlen sind sicherlich sehr beeindruckend und zeigen uns, dass eine Investition von lediglich 1.000 US-Dollar in den letzten 18 Jahren bis heute auf einen Betrag von 87.820 US-Dollar angewachsen wäre.

Trotz des vermeintlich hohen Kurses liegt die Bewertung der Apple-Aktie übrigens nur bei einem KGV von 35. Was ich für einen wachstumsstarken Technologiewert nicht unbedingt als zu hoch einschätzen würde.

3 starke Gründe für Apple

Wie versprochen kommen wir nun aber noch zu drei starken Aspekten, die meiner Ansicht nach auch weiterhin für Apple bzw. die Aktie sprechen sollten.

1. Hohe Markenstärke und Kundenbindung

Man kann sicherlich feststellen, dass Apple eine weltweit anerkannte Marke mit einer loyalen Kundenbindung darstellt. Die hauseigenen Hard- und Software bildet so etwas wie ein eigenes Ökosystem, in welchem man sich als Kunde mit iPhone, Apple Watch, Mac oder iPad bewegt. Dies stärkt die langfristige Bindung, was für Apple einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bedeutet, der auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten einen Stabilitätsfaktor darstellen könnte.

2. Starke Einnahmen aus Dienstleistungen und Ökosystem

Mit dem schon angesprochenen Ökosystem hat sich Apple also von einem reinen Hardware-Anbieter zum Allrounder entwickelt. Wobei die zusätzlichen Dienstleistungen wie der App Store, Apple Music, iCloud, Fitness+ und Apple Pay immer mehr zum Umsatz beisteuern und dem iPhone-Hersteller wiederkehrende Einnahmen mit hohen Margen bietet. Unabhängig von der Hardware-Nachfrage könnte diese Diversifikation für Widerstandsfähigkeit und weiteres Wachstum sorgen.

3. Innovation und Expansion in neue Geschäftsfelder

Apple ist ein Konzern, der Innovationen vorantreibt und in zukunftsweisende Technologien investiert. Denken wir hier nur einmal an die künstliche Intelligenz (KI) und Augmented Reality (AR) sowie auch Elektrofahrzeuge (Projekt Titan). Produkte wie das AR-Headset Vision Pro zeigen uns zudem das Potenzial von Apple, auch neue Märkte zu erschließen. Auch hier könnte also zukünftiges Wachstumspotenzial durch das Anzapfen neuer Umsatzquellen entstehen.

