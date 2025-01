Top-Aktien für Januar 2025

Ralf Anders: Alibaba Group

Viele China-Aktien sind zuletzt nicht gut gelaufen. Doch mittlerweile könnte sich eine Menge Aufholpotenzial gebildet haben. Besonders erstaunlich ist Alibaba (WKN: A117ME). Der Gigant, über dessen Plattformen in diesen Wochen Waren im Wert von über 100 Mrd. US-Dollar fließen, ist offenbar aus dem Blickfeld der Anleger verschwunden. Die Marktkapitalisierung beträgt keine 200 Mio. US-Dollar, während einige US-Pendants längst 2 Billionen und mehr auf die Waage bringen.

Durch die Schaffung der Alibaba E-commerce Business Group und den Verkauf des chinesischen Kaufhausbetreibers Intime schärft Alibaba gerade sein Profil. Abgerundet wird dieses durch interessante Aktivitäten rund um KI, Cloud und Unterhaltung. Big Tech muss nicht immer USA sein. Im Januar werde ich mir diese Aktie aus Fernost genauer ansehen.

Ralf Anders besitzt keine Aktien der Alibaba Group.

Caio Reimertshofer: Adobe

Wenn du im Januar auf eine solide Wachstumsaktie setzen willst, könnte Adobe (WKN: 871981) einen genaueren Blick wert sein. Das Unternehmen ist weltweit führend in kreativen Softwarelösungen und profitiert vom anhaltenden Digitalisierungstrend. Bekannte Produkte wie Photoshop und die Creative Cloud sind in vielen Branchen unverzichtbar, und Adobe erweitert kontinuierlich sein Portfolio, zuletzt mit KI-gestützten Funktionen wie Firefly.

Zuletzt kam die Adobe-Aktie unter Druck, obwohl das Unternehmen grundsätzlich gut performt, getragen von positiven Markttrends im Kreativ- und Unternehmensbereich. Die zunehmende Integration von KI in die Produkte und die wachsende Nachfrage nach digitalen Inhalten könnte Adobe langfristig zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig ist die fundamentale Bewertung angesichts der jüngsten Kursentwicklung auf einem vernünftigen Niveau.

Für langfristig denkende Investoren bietet Adobe eine Mischung aus Stabilität und Wachstum – ideal, um von den Trends in KI und Digitalisierung zu profitieren. Der Januar könnte eine gute Gelegenheit sein, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Caio Reimertshofer besitzt keine Aktien von Adobe.

Peter Roegner: Sino AG

Die Sino AG (WKN: 576550) aus Düsseldorf ist ein Broker für eine sehr spezielle Kundschaft, nämlich Heavy Trader, die jeden Tag eine wenigstens zweistellige Anzahl von Aufträgen handeln. Davon betreut Sino etwa 300, mit denen rund 5 Mio. Euro Umsatz erzielt werden.

Viel spannender ist jedoch die Beteiligung von 2,3 % am Neobroker Trade Republic, der voll im Wachstumsmodus ist. Der CEO der Düsseldorfer, Ingo Hillen, begründete auf dem Eigenkapitalforum im November ausführlich mit Zahlen, warum seiner Meinung nach diese Beteiligung mehr wert sei als Sinos gesamte Marktkapitalisierung von rund 152 Mio. Euro (Stand: 27.12.2024).

Wer also an Trade Republic und den Siegeszug der Neobroker glaubt, erhält mit Sino eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Orders sollten aufgrund der Marktenge jedoch nur limitiert erteilt werden.

Peter Roegner besitzt keine Aktien der Sino AG.

Frank Seehawer: Deutsche Börse

Meine Top-Aktie für Januar 2025 ist die Deutsche Börse (WKN: 581005). Fundamental gehört sie schon lange zu meinen Favoriten, nun überzeugt sie auch aus technischer Sicht. Es wurden neue Allzeithochs erreicht. Aktuell notiert sie deutlich über der 200-Euro-Marke, mit gutem Momentum.

Ein erwartetes KGV von 21 ist angesichts des jüngsten Wachstumstempos für einen regionalen Monopolisten nicht viel, auch wenn die organischen Wachstumschancen im Kerngeschäft nur moderat erscheinen. Dafür überzeugt die Deutsche Börse mit hohen Markteintrittsbarrieren, einer starken regionalen Positionierung und natürlich Pricing-Power.

Langfristig dürfte sich auch der mit der Übernahme von SimCorp eingeschlagene Wachstumskurs in Richtung Software und Services auszahlen. Hier gibt es deutlich weniger Regulierungen bei hoher Nachfrage. Ohnehin dürfte der Kapitalmarkt allein aufgrund der fortschreitenden Inflation immer größer werden.

Frank Seehawer besitzt Aktien der Deutschen Börse.

Hendrik Vanheiden: Vail Resorts

Mit Schwung ins Jahr 2025! Viele Menschen starten das neue Jahr auf der Skipiste – und damit sind wir auch schon bei meiner Top-Aktie für Januar 2025. Vail Resorts (WKN: 905285) ist der weltweit größte Betreiber von Skigebieten – inklusive Skiliften, Hotels und Geschäften. Die 42 Skigebiete des Unternehmens befinden sich zum Großteil in Nordamerika, doch in den letzten Jahren kamen mit Andermatt-Sedrun und Crans-Montana auch Gebiete in der Schweiz hinzu.

Es werden also stetig neue Gebiete hinzugekauft und in den bestehenden Gebieten die Preise angezogen. Die hohe Nachfrage nach Erlebnissen in Kombination mit einer vergleichsweise geringen Konkurrenz machen die Preissteigerungen möglich. So sehe ich Vail gut positioniert, um seine langjährige Geschichte starker Free-Cashflow-Generierung (+19 % p. a. in den letzten zehn Jahren) fortzusetzen. Das KGV von 31 scheint mir daher nicht zu hoch.

Hendrik Vanheiden besitzt keine Aktien von Vail Resorts.

Henning Lindhoff: Gap

Hast du schon gehört, dass Khakis wieder angesagt sind – und damit auch die Gap-Aktie (WKN: 863533)? Nach schwierigen Jahren zeigt das Mode-Unternehmen wieder Stärke. Mit einem Kurs von rund 24 Dollar und einem KGV von 11 ist die Aktie günstig bewertet. CEO Richard Dickson, seit August 2023 an Bord, hat vier Marken (Old Navy, Banana Republic, Athleta und Gap) auf Erfolgskurs gebracht.

Old Navy, das 56 % des Umsatzes ausmacht, konnte zuletzt die Verkäufe um 2,5 % steigern, während sich Athleta mit TikTok-Marketing weiterentwickelte. Auch eine schuldenfreie Zukunft ist in Sicht: Gap hat bereits 2 Mrd. Dollar Langfristverbindlichkeiten abgebaut und das Management steckt sich ein Margenziel von 8 bis 10 % – aktuell sind es 4 %.

Die Investitionen in Design und Kreativität, etwa mit Zac Posen als Chief Creative Officer, könnten zusätzlich Rückenwind verleihen. Wenn du also für Januar 2025 eine Mode-Aktie mit Potenzial suchst, könnte Gap ein passender Kandidat sein!

Henning Lindhoff besitzt keine Aktien von Gap.

Der Artikel Top-Aktien für Januar 2025 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Dann registriere dich beim Aktienwelt360 Aktienkompass!

Als Mitglied kannst du alle Unternehmensupdates zu dieser und dutzender weiterer Aktien lesen, die wir im Aktienwelt360 Aktienkompass zum Kauf empfehlen. Wir stellen dir die besten Investitionsgelegenheit aus dem deutschsprachigen Raum und international vor, die es jetzt gibt. Und wir verfolgen alle Empfehlungen intensiv, um zu prüfen, ob unsere Investitionsthesen aufgehen. Der Aktienkompass ist dein perfekter Börsenbegleiter, wenn du gerne langfristig in großartige Unternehmen investierst.

Klicke hier und werde Mitglied!

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Adobe.

Aktienwelt360 2025