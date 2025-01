Bitcoin zu Jahresbeginn mit Kursplus – 100.000 Dollar rücken wieder in Reichweite

Der Start in das Börsenjahr 2025 ist geglückt. Viele Anleger dürften nun eine der letzten Gelegenheiten wahrnehmen, bevor Donald Trump in das Weiße Haus einzieht. Wenige Wochen vor der offiziellen Amtseinführung bleibt die Fantasie am Leben, dass der Regulierungsgürtel in der größten Volkswirtschaft deutlich gelockert wird. Zudem setzen Anleger auf die rasche Einführung strategischer Bitcoin-Reserven.

Anleger laufen sich für Amtseinführung Donald Trumps warm

Das zentrale Thema für Bitcoin-Anleger dürfte nun der Start der neuen US-Regierung unter der Federführung von Donald Trump werden. Trump hatte der Krypto-Branche im Wahlkampf zahlreiche Versprechen gemacht und unter anderem angekündigt die USA zur „Kryptohauptstadt“ der Welt machen zu wollen. Neben einer laxeren Regulierung setzen Anleger vor allem auf die Einführung strategischer Bitcoin-Staatsreserven.

Es bleibt abzuwarten, welchen Rang Bitcoin und Co in den ersten Tagen seiner Amtszeit auf der Prioritätenliste tatsächlich einnehmen werden. Die Erwartungshaltung an den designierten US-Präsidenten ist und bleibt besonders hoch.