Autowerte ziehen an

Hoffnung auf eine Entspannung im drohenden Autozollstreit mit der kommenden US-Regierung unter Donald Trump hat den Autosektor am Montagmittag weiter angeschoben. Der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts zog mit einem Plus von 3,2 Prozent vorbei am Tech-Sektor an die Spitze des Branchentableaus.

Im Dax waren Volkswagen , Mercedes-Benz , der Zulieferer Continental und BMW mit Gewinnen zwischen 3,5 und 4,6 Prozent unter den gefragtesten Dax-Werten. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG legten an der Index-Spitze sogar um 6,7 Prozent zu. Die Anteilsscheine des Mehrmarkenkonzerns Stellantis zogen um 4,7 Prozent an.

Berater von Donald Trump würden die Möglichkeiten für Zölle anschauen, die auf Güter aus allen Ländern erhoben würden, aber nur kritische Importe umfassen würden, schreibt die "Washington Post" unter Berufung auf drei mit der Sache vertraute Personen. Das wäre eine Abkehr von Wahlkampfforderungen Trumps, Zölle auf alle Einfuhren in die USA zu erheben.