Kräftige Gewinne an den US-Börsen sowie Pläne über Milliardeninvestitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben dem deutschen Aktienmarkt einen starken Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag nicht nur die 20.000er Marke locker hinter sich, sondern schloss auch wieder über 20.200 Punkten.

Sein Plus betrug letztlich 1,56 Prozent auf 20.216,19 Zähler, womit der deutsche Leitindex zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte Dezember ist.

Der MDax stieg am Montag um 0,78 Prozent auf 25.699 Punkte.Europaweit wurden ebenfalls Gewinne verbucht: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 2,36 Prozent höher auf 4.986,64 Punkte. Die Länderbörsen Schweiz und Großbritannien stiegen dagegen nur sehr moderat.

Dass der designierte US-Präsident Donald Trump einen Bericht der "Washington Post" dementierte, sorgte nur kurz für einen Stimmungsdämpfer. Dieser hatte einen Artikel der Tageszeitung als "inkorrekt" bezeichnet. Berichtet wurde, dass Trump zwar die Einführung von Zöllen auf alle Länder plane, diese jedoch auf bestimmte kritische Importe beschränkt sein sollten. Der künftige Präsident sagte, die Zeitung "behauptet fälschlicherweise, dass meine Zollpolitik zurückgefahren wird". Dies sei aber nicht der Fall.

Infineon-Aktie führt den Dax an

Gesucht waren ferner Aktien aus der Halbleiterbranche. An der Dax-Spitze zogen Infineon um fast 7,3 Prozent an. Auch die Chip-Branche stand zuletzt mit der Aussicht auf Strafzölle der USA immer wieder unter Druck, der Bericht der "Washington Post" sorgte also auch hier für Erleichterung unter den Investoren.

Rückenwind verlieh der Branche zudem, dass der Tech-Gigant Microsoft milliardenschwere Investitionen in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz plant. Das dürfte die Nachfrage nach Halbleitern weiter befeuern, hieß es im Handel.

Elmos Semiconductor: Kursanstieg um fast zehn Prozent

Ähnlich gut lief es für die Vorzüge von Sartorius - diese verzeichneten einen Anstieg von knapp 5,9 Prozent.

Im MDax stiegen die Anteile des Chip-Anlagenherstellers Aixtron und die des Chipwafer-Produzenten Siltronic um rund 3,3 beziehungsweise 2,7 Prozent. Elmos Semiconductor gewannen sogar fast zehn Prozent, hier half zusätzlich eine Kaufempfehlung der Warburg Bank. Auch die Papiere der Branchenzulieferer Jenoptik, PVA Tepla und Süss Microtec stiegen überdurchschnittlich stark.

Analystin Susannah Streeter vom Broker Hargreaves Lansdown verwies zudem in einem Marktkommentar auf den nicht angekündigten Besuch der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni bei Donald Trump. Der Besuch könne bei Anlegern für eine bessere Stimmung für die Europäische Union insgesamt sorgen, so Streeter.

Mit ihrem Werben um Trump könne Meloni diesen womöglich gnädiger stimmen. Die Drohungen Trumps mit Strafzöllen auf Importe hatten Sektoren wie den Automobilbau und die Halbleiterbranche zuletzt immer wieder belastet.

(mit Material von dpa-AFX)