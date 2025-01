ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Lufthansa auf 'Negative Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen. Damit trägt Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seinen skeptischen Erwartungen für die Anfang März anstehenden Quartalszahlen Rechnung. Er senkte zudem das Kursziel von 5,50 auf 5,00 Euro und beließ die fundamentale Einstufung auf "Underweight". Der Experte sieht die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2025 in Gefahr. Die Fluggesellschaft könnte den Markt mit ihrem Ausblick enttäuschen. Angesichts der unsicheren Gewinnerholung befürchtet Gowers, dass es für die Aktie nach dem schwachen Vorjahr noch weiter bergab gehen könnte./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------