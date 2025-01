Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bellevue Group verstärkt Aktivitäten in Asien mit eigener Niederlassung in Singapur



09.01.2025





Zürich, 9. Januar 2025

Bellevue Group verstärkt Aktivitäten in Asien mit eigener Niederlassung in Singapur

Die Bellevue Group gründet mit Bellevue Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. eine neue Tochtergesellschaft, um mit einer eigenen Niederlassung die Bearbeitung der asiatischen Märkte zu intensivieren. Mit der verstärkten Präsenz vor Ort will Bellevue die bestehende Kundenbasis und die betreuten Vermögen über die nächsten Jahre gezielt ausbauen und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien bestmöglich nutzen. Die Niederlassung in Singapur wird von Florin Boetschi, Head Distribution Asia Pacific, geleitet, der das Geschäft von Bellevue in Asien in den letzten zwei Jahren auf- und ausgebaut hat. Es ist geplant, das bestehende Team in Asien sukzessive auszubauen.

Gebhard Giselbrecht, CEO Bellevue Group, zum neuen Standort Singapur: «Die Erweiterung unserer internationalen Präsenz mit einer Niederlassung in Singapur ist ein weiterer Meilenstein für Bellevue. Unser bisheriges Geschäftsvolumen ist eine gute Basis, die wir mit der verstärkten lokalen Vertretung weiter ausbauen können. Mit Florin Boetschi verfügen wir über einen ausgewiesenen Kenner des asiatischen Marktes, der unsere Aktivitäten in dieser Wachstumsregion vorantreiben wird.»

Kontakt

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare Investments, Small & Mid Sized Entrepreneur Investments sowie ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2024 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 6.7 Mrd.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Theaterstrasse 12 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2063785

