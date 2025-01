Kim Fausing als Verwaltungsratspräsident von Holcim vorgeschlagen

Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcims Verwaltungsrat schlägt Kim Fausing zur Wahl als neuen Verwaltungsratspräsidenten von Holcim vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre an der Generalversammlung am 14. Mai 2025 wird Kim Fausing die Nachfolge von Jan Jenisch antreten, der sich nach seiner Ernennung zum designierten Verwaltungsratspräsidenten und CEO des geplanten nordamerikanischen Unternehmens nicht mehr zur Wiederwahl stellt.

Kim Fausing ist seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim und gehört dem Audit Committee an. Er ist seit Juli 2017 President und Chief Executive Officer der dänischen Danfoss Gruppe. Davor war er seit Januar 2008 Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung bei Danfoss. Von 1990 bis zu seinem Wechsel zu Danfoss war Kim Fausing in verschiedenen internationalen Positionen innerhalb der Hilti Gruppe in Europa und Asien tätig.

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim: «Wir freuen uns, Kim Fausing als neuen Verwaltungsratspräsidenten vorzuschlagen. Kim ist ein hervorragender CEO an der Spitze eines weltweit führenden Technologieunternehmens für energieeffiziente Gebäudelösungen, Elektrifizierung und Maschinenproduktivität. Mit seiner siebenjährigen Erfahrung als CEO und seinen fünf Jahren als Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim sind wir zuversichtlich, dass Kim ein ausgezeichneter Präsident für Holcim sein wird.»

Der 1964 geborene Däne hat einen Abschluss in Maschinenbau vom Aarhus Teknikum und einen MBA von der Henley Business School in Grossbritannien.

