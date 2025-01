Wochenrückblick – Chips und künstliche Intelligenz

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.





Globaler Aktienmarkt – deutscher Markt fest, amerikanischer schwächelt



Der deutsche Markt konnte diese Woche anders als der amerikanische zulegen, aber aufgrund des Trauertages waren es dort auch nur 4 Handelstage. Der deutsche Leitindex DAX® steht am Freitagnachmittag 2,4 Prozent im Plus. Der Dow Jones Industrial Average® und der der NASDAQ-100 Index® verloren bis zum Donnerstagabend 0,2 Prozent bzw. 0,6 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes, der S&P 500® verlor bis zum Donnerstagabend etwa 0,6 Prozent.





Antworten auf alle Fragen werden wir Ihnen nicht liefern können, aber jede Menge Fakten, Denkanstöße und charttechnische Leitplanken. Bei vielen Anlageberatern und Privatanlegern beliebt und bekannt ist der traditionelle, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland. Auch für das Jahr 2025 hat er wieder für Sie einen Blick in die vielzitierte "große Glaskugel" geworfen und analysiert die Assetklassen Aktien, Renten, Währungen und Edelmetalle sowie Rohstoffe für Sie.Das Webinar ist für Sieauf unserer Website abrufbar!Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich Ende 2024 weiter verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex sank im Dezember auf -34,7 Punkte (November: -32,4). Während die aktuelle Lage etwas besser bewertet wurde, trübten sich die Erwartungen weiter ein. Besonders betroffen sind die Exportaussichten und die Beschäftigungspläne, die deutlich gesunken sind. Viele Unternehmen sehen ihren Auftragsbestand als unzureichend und diskutieren zunehmend über Stellenabbau. Die Branche steckt weiterhin tief in der Krise. Das zeigt sich auch bei der Performance der Automobilaktien im letzten Jahr. Die Aktie des großen Volkswagenkonzerns verlor 20 Prozent, bei BMW sieht es noch schlechter aus, hier schlägt ein Minus von 22 Prozent zu Buche. Bei der Marke mit dem Stern auf der Haube, Mercedes, ist es ein Minus von 15 Prozent.Der taiwanesische Chiphersteller meldete am Freitag den Umsatz für den Dezember. TSMC liefert Chips an Unternehmen wie Apple und Nvidia. Besonders Nvidia profitiert vom KI-Trend, da Anwendungen wie ChatGPT immense Rechenkapazitäten erfordern. Der steigende Bedarf an Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz hat TSMC im Dezember 2024 ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr von 58 Prozent und so stieg dieser auf 8,2 Milliarden Euro. Weitere Zahlen veröffentlichte das Unternehmen im Vorlauf der Veröffentlichung der Quartalszahlen am kommenden Donnerstag nicht. Das Jahr 2024 war ein sehr gutes für die Aktie, diese konnte sich nämlich mehr als verdoppeln.Amazon Web Services (AWS) plant, rund 11 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Cloud- und KI-Infrastruktur im US-Bundesstaat Georgia zu investieren. Bei dem Projekt sollen 550 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter geschaffen werden. Die Investition ist Teil einer umfassenden Expansion großer Tech-Konzerne im Bereich der künstlichen Intelligenz. Erst kürzlich kündigte Microsoft 80 Milliarden US-Dollar für KI-Rechenzentren bis 2025 an. Die Erfolgsgeschichte des Megakonzerns spiegelte sich auch in der Performance der Aktie im letzten Jahr, diese konnte um knapp 50 Prozent zulegen.Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentierte der CEO von Nvidia Jensen Huang einen neuen Hochleistungscomputer mit dem Namen „Project Digits“. Dieser soll ab Mail 2025 für 3.000 US-Dollar erhältlich sein. Die Zielgruppe für den neuen Supercomputer sollen Privatanwender wie Softwareentwickler und Studenten sein. Der Höhepunkt war jedoch die Vorstellung der neuen Plattform „Cosmos“, die zur Entwicklung sogenannter Weltmodelle dient. Diese Modelle ermöglichen Robotern und autonomen Fahrzeugen, reale Umgebungen zu verstehen und sich ähnlich wie Lebewesen zu bewegen. Cosmos könnte die komplexe und teure Datenbeschaffung revolutionieren, indem sie fotorealistische Simulationen erstellt. Zudem prognostizierte Huang einen gewaltigen Markt für humanoide Roboter im Wert von 38 Milliarden US-Dollar in den nächsten 20 Jahren. Nvidia strebt an, mit Cosmos eine ebenso dominante Rolle einzunehmen wie bereits mit seiner Plattform Cuda im Bereich der Sprachmodelle.Jörg Scherer,, analysiert börsentäglich für Sie in unserem hauseigenem Daily Trading Newsletter u.a. den DAX® und weitere spannende Werte. 