Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Cicor wurde als zentraler Fertigungspartner für ein fortschrittliches Militärflugzeugprogramm ausgewählt



13.01.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Bronschhofen, 13. Januar 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) wurde von einem führenden europäischen Integrator der Luft-/Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (A&D) als Schlüsselpartner für hochmoderne elektronische Geräte ernannt, die in Kampfflugzeugen zum Einsatz kommen.

Die ersten Bestellungen sind bereits eingegangen. Das Programm wird voraussichtlich über einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend 2025, einen kumulierten Umsatz von mehr als GBP 25 Millionen generieren. Die Produkte werden an den Cicor-Standorten im Vereinigten Königreich produziert. Diese Ernennung unterstreicht, dass sich Cicor, der grösste europäische Anbieter von Electronic Manufacturing Services für den A&D-Sektor, als verlässlicher und technologisch fortschrittlicher Partner in der Branche etabliert hat. Mit erheblichen Kapazitätsreserven und einem starken technischen Team ist Cicor bestens darauf vorbereitet, die nachhaltig steigende Nachfrage auch in den kommenden Jahren zu erfüllen.

