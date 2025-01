DAX® - 21.000er-Marke rückt in Schlagdistanz

Zum Wochenabschluss hat der DAX® seinen Lauf fortgesetzt. Den dritten Handelstag in Folge erreichten die deutschen Standardwerte dabei ein neues Allzeithoch (20.925 Punkte). Besonderen Nachdruck verleiht dem laufenden Aufwärtsimpuls ein erneutes Aufwärtsgap (20.675 zu 20.716 Punkte). Damit hangelt sich das Aktienbarometer am oberen Bollinger Band (akt. bei 20.751 Punkten) entlang in Richtung Norden. Die Begrenzungen des Volatilitätsindikators laufen sogar wieder auseinander – eine Konstellation, die wir am Freitag diskutiert hatten und für einen Trendimpuls spricht. Entsprechend dienen das obere Bollinger Band bzw. die o. g. Kurslücke als erste Unterstützungen. Deutlich massiver wird es dagegen im Bereich des alten Rekordstandes von Mitte Dezember bei 20.523 Punkten. Auf der Oberseite rückt das Kursziel aus der langfristigen, trendbestätigenden Schiebezone von 21.000 Punkten mehr und mehr in Schlagdistanz. Bestätigt wird dieses Anlaufziel durch eine Trendlinie im Monatsbereich, welche die Hochpunkte von 2007 und 2015 verbindet. Fällt diese Marke in der neuen Woche? Die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

