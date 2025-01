EQS-News: SHS VIVEON AG gibt erfolgreichen Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

EQS-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SHS VIVEON AG gibt erfolgreichen Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt



22.01.2025 / 13:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHS VIVEON AG gibt erfolgreichen Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN

München, 22. Januar 2025 – SHS VIVEON AG (ISIN DE000A0XFWK2) gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft die am 27. Dezember 2024 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen hat. Der Bezugspreis betrug EUR 3,00 je Aktie. Die Bezugsquote lag bei rund 89,0 %.

Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien wurden den bezugswilligen Aktionären zum Überbezug gegen Zahlung des Bezugspreises angeboten. Die Sidetrade AG als Großaktionärin der Gesellschaft hatte sich verpflichtet, die auf sie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und sich am Überbezug zu beteiligen, um eine vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung sicherzustellen. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 1.245.426 junge Aktien mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 2025 platziert. Die Sidetrade AG hat insgesamt 1.236.970 junge Aktien gezeichnet.

Mit Abschluss der Kapitalmaßnahme wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2.490.853,00 um EUR 1.245.426,00 auf EUR 3.736.279,00 durch die Ausgabe von Stück 1.245.426 junger Aktien erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgte unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2025 in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen werden.

Die jungen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft die bei der Clearstream Banking AG hinterlegt wird. Die Lieferung der jungen Aktien an die Aktionäre erfolgt voraussichtlich am 29. Januar 2025 unter der ISIN DE000A3EX289. Nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2024 beschließt, werden die jungen Aktien mit den alten Aktien gleichgestellt und unter der ISIN DE000A0XFWK2 verbucht.

Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung ist SHS VIVEON AG ein Nettoemissionserlös von rund EUR 3,6 Mio. zugeflossen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur Unterstützung strategischer Initiativen verwendet, die darauf abzielen, die technologischen Kapazitäten der Gesellschaft durch ein Rechenzentrum zu stärken. Ein etwa verbleibender Rest der Emissionserlöse soll in den Ausbau der Marketing- und Salesforce-Abteilung der Gesellschaft investiert werden.

Über die SHS VIVEON AG

Die SHS VIVEON AG ist ein führender internationaler Anbieter von Software und Services für Governance, Risk-Management und Compliance (GRC). Die Emittentin will es Unternehmen weltweit ermöglichen aus Risiken nachhaltigen Wert zu schaffen. Mit der von der Emittentin angebotenen offenen PaaS- und SaaS-Plattform (die „Plattform“) erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Chancen und Risiken ihrer Kunden oder Lieferanten und können diese automatisiert managen. Die Emittentin unterstützt ihre Kunden dabei, objektiv bessere und schnellere Entscheidungen zu Risk und Credit-Management sowie zu Compliance zu treffen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, ihre finanzielle und nicht-finanzielle Performance zu verbessern und einen klaren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Welt zu erlangen - alles in der (hybriden) Cloud oder On-Premise (d.h. auf dem eigenen Server). Mehr als 150 Kunden, vom Mittelständler bis zum Weltkonzern, nutzen derzeit die Plattform, um ihre Prozesse zu automatisieren.



Weitere Informationen stehen unter https://www.shs-viveon.com bereit.



Kontakt

SHS VIVEON AG

Olivier Novasque

Clarita-Bernhard-Straße 27

81249 München

Deutschland

T +49 89 74 72 57-0

Investor.Relations@SHS-VIVEON.com

www.SHS-VIVEON.com

22.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2072809 22.01.2025 CET/CEST