Umsichtig und verantwortungsbewusst investieren

Der wirtschaftliche Umgang mit Ressourcen und das Verfolgen nachhaltiger Ziele ist in vielen Unter­nehmen inzwischen Teil ihrer Geschäftsphilosophie. Der UC SDG Transatlantic Leaders Index bietet Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu solchen Firmen aus Europa und den USA.

Menschen überall auf der Welt ein Leben in Würde zu ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren, ist das Anliegen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN). Das Anliegen findet Ausdruck in 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, den sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs). Dazu zählen beispielsweise die Bekämpfung von Hunger und Armut sowie der Zugang zu hochwertiger Bildung. Die Ziele richten sich sowohl an die Regierungen weltweit als auch an die Zivilgesellschaften, die Wissenschaft und die Privatwirtschaft.

Der UC SDG Transatlantic Leaders Index im Detail

Der UC SDG Transatlantic Leaders Index bildet die Wertentwicklung von bis zu 55 europäischen und US-amerikanischen Unternehmen aus 11 Industriesektoren ab, die mit ihrer Managementphilosophie und ihren Produkten entscheidend dazu beitragen, die 17 Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung zu erfüllen. Zusätzlich zu den SDGs werden auch ESG-Nachhaltigkeitskriterien, also Umwelt- und Sozialaspekte sowie die Unternehmensführung, betrachtet.

Die Prüfung, welche Unternehmen in den Index aufgenommen werden, erfolgt durch ISS ESG. ISS ESG ist der Responsible-Investment-Bereich von Institutional Shareholder Services Inc., einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur und ein führender Anbieter von Lösungen für Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Für jeden Sektor werden bis zu 5 Unternehmen ausgewählt, die den höchsten SDG-Score aufweisen. Außerdem werden Unternehmen ausgeschlossen, die keinen oder einen negativen Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten. Ebenso sind Firmen ausgeschlossen, die an kontroversen Geschäftsbereichen oder -praktiken (Herstellung geächteter Waffen, Verletzung von

Menschenrechten) beteiligt sind.

Indexinvestment mit Kapitalschutz

Mit seiner Mischung aus europäischen und US-amerikanischen Firmen aus verschiedenen Sektoren ermöglicht der UC SDG Transatlantic Leaders Index ein breit gestreutes Investment in Unternehmen, die dazu beitragen, nachhaltige Ziele zu verfolgen. Für Anlegerinnen und Anleger, die sich darüber hinaus gegen Kursrückgänge des Index durch einen Kapitalschutz absichern wollen, könnte das aktuell zur Zeichnung angebotene Garant Zertifikat 07/2029 der UniCredit S.p.A. auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index interessant sein. Das Zertifikat ermöglicht eine vollständige Teilhabe an steigenden Kursen des Index und bietet einen 100-Prozent-Kapitalschutz am Laufzeitende durch die UniCredit S.p.A.

Das Garant-Zertifikat kann unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich verkauft werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Kapitalschutz nur am Ende der Laufzeit greift. Bei einer Veräußerung während der Laufzeit können Anlegerinnen und Anleger auch einen Verlust erleiden, wenn der Verkaufspreis unter dem Erwerbspreis liegt. Zudem besteht bei Zertifikaten das Risiko, dass der Emittent seine Verpflichtungen aus dem Produkt z. B. im Falle einer Insolvenz nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko).

Garant Zertifikat 07/2029 der UniCredit S.p.A. auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index

100 % Partizipation und vollständiger Kapitalschutz Basiswert UC SDG Transatlantic Leaders Index ISIN / WKN IT0005620122 / A2FHQJ Emissionspreis EUR 1.025,- Finaler Beobachtungstag 18.07.2029 Rückzahlungstermin 25.07.2029 Berechnungsbetrag EUR 1.000,- Rückzahlung mind. 100 %* Teilhabefaktor 100 % Zeichnungsfrist bis 20.02.2025** Emissionstag 25.02.2025 * vollständiger Kapitalschutz

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Funktionsweise des Produkts hier.

Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit S.p.A.

Im Falle einer Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

