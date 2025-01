Autowerte stark wegen Zoll-Signalen von Trump in Richtung China

Der europäische Autosektor ist am Freitag stark gefragt: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos erreichte mit gut zwei Prozent Plus das höchste Niveau seit Oktober. Besonders deutlich im Plus lagen die Papiere der Zulieferer Forvia und Valeo.

Aber auch die Aktien von BMW, Mercedes und Porsche AG sammelten sich mit kräftigen Kursgewinnen von bis zu vier Prozent an der Spitze des Dax.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen von US-Präsident Trump, die als Signal für eine nicht ganz so aggressive Zollpolitik interpretiert werden könnten.