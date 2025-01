Krisenbank Monte dei Paschi will Konkurrentin Mediobanca übernehmen

SIENA/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena will nun auch beim Übernahmepoker in der italienischen Bankenbranche mitmischen. Das Institut legte am Freitag ein Übernahmeangebot für die Konkurrentin Mediobanca vor. Für je 10 Anteilsscheine der Mediobanca will sie 23 neue eigene Aktien bezahlen, wie sie in Siena mitteilte. Das entspricht insgesamt etwa 13,3 Milliarden Euro.

Die Banca Monte dei Paschi verdient nach ihrer Rettung durch den italienischen Staat inzwischen wieder Geld. In den Jahren 2016 und 2017 hatte die Regierung das Institut vor dem Untergang retten müssen.

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs der Banca Monte dei Paschi mehr als verdoppelt. Damit wird das Institut an der Börse mit insgesamt rund 8,8 Milliarden Euro bewertet. Der Kurs der Mediobanca ist im gleichen Zeitraum immerhin um 28 Prozent gestiegen. Ihr Börsenwert lag zuletzt bei etwa 12,7 Milliarden Euro.

Die Übernahmeofferte ist der jüngste Schritt im Fusionspoker unter den Banken des Landes. So bemüht sich der Börsenriese Unicredit um Banco BPM und ist zudem im großen Stil bei der deutschen Commerzbank eingestiegen. Konkurrent Banco BPM hat im November ein Übernahmeangebot für den Vermögensverwalter Anima vorgelegt./stw/knd/men