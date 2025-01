Asiatische Aktien: Hongkong und Japan gehen im Jahr 2025 getrennte Wege

2024 scheint ein Wendejahr für den Hang Seng Index zu werden, denn er hat schließlich seine vierjährige Verlustserie gestoppt. Hongkong-Aktien ragten im April und September dieses Jahres heraus und waren mit monatlichen Zuwächsen von 7,3 % bzw. 17,48 % der performancestärkste Markt – noch vor den US-Märkten. Im Gegensatz dazu sank der Hang Seng in den beiden schlechtesten Monaten des Jahres – im Januar um 9,1 % und im Oktober um 3,8 %.

Für die Zukunft wird von einem langsameren Wirtschaftswachstum in China ausgegangen. So sagt der IWF für das Jahr 2025 ein BIP-Wachstum von unter 4,5 % und für 2026 einen weiteren Rückgang voraus. Darüber hinaus sorgt die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus für zusätzliche Unsicherheit, was die wirtschaftliche Erholung Chinas und die Stabilität in der Region betrifft.