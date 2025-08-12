Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex startete nach dem ereignislosen Nachmittag gestern heute Morgen zunächst erneut positiv in den Handel, wurde allerdings - wie gestern - zunächst wieder abverkauft. Allerdings kam am Vormittag kein nachhaltiger Abwärtsdruck auf.

Dax-Ausblick:

Die aktuelle Zurückhaltung der Marktteilnehmer hat im wesentlichen zwei Gründe: Am Nachmittag stehen mit den US-Konsumentenpreisen wichtige Inflationsdaten auf dem Kalender. Und : Am Freitag steht das viel diskutierte Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump an.

Aus rein charttechnischer Sicht ist die aktuelle Seitwärtsbewegung im Dax bislang Teil einer technischen Korrektur der Kaufwelle vom vergangenen Donnerstag. So lange die Unterstützung um 23.950 Punkte nicht nachhaltig und per Stunden-Schlusskurs verletzt wird, sind die Chancen für einen erneuten Anlauf Richtung 24.500 Punkte durchaus gegeben. Erst unterhalb von 23.950 Punkte würde es wieder brenzliger.