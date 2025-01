ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag etwas zugelegt. Der vortags schwächelnde EuroStoxx 50 schloss 0,14 Prozent höher mit 5.195,71 Punkten. Damit bleibt der Leitindex der Eurozone auf dem Niveau zur Jahrtausendwende vor dem Platzen der Tech-Blase. Für den Züricher SMI ging es um weitere 0,31 Prozent auf 12.455,44 Zähler bergauf. Der Londoner FTSE 100 legte um 0,35 Prozent auf 8.533,87 Punkte zu.

Neben guten Geschäftszahlen des Softwareriesen SAP stützte am Nachmittag die Erholung der New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Hier waren die Kurse zu Wochenbeginn abgesackt, da eine Debatte über mögliche Wettbewerbsvorteile des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek Sorgen wegen der hohen Bewertungen der US-Techbranche geschürt hatte. Die europäischen Handelsplätze hatte das aber relativ kaltgelassen, da hier der Tech-Sektor eine viel kleinere Rolle spielt als in den Vereinigten Staaten.

Wie viel Luft Europas Aktienkurse noch nach oben haben, bleibt abzuwarten. Denn neben den am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) wirft die anlaufende Berichtssaison ihre Schatten voraus. Auch neue Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump hielten die Märkte im Zaum.

Für etwas Entspannung sorgten die Zahlen von SAP, auch wenn die rekordhungrigen Aktien nur einen Teil ihrer Kursgewinne ins Ziel retteten. Die starken Ergebnisse überdeckten etwas die starke Korrektur im Bereich der Künstlichen Intelligenz am Vortag, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets feststellte.

Trotzdem war im Markt noch eine gewisse Vorsicht zu verspüren, sichtbar am guten Abschneiden der als defensiv geltenden Telekommunikations- , Versorger- und Lebensmitteltitel . Technologiewerte waren dagegen nicht ganz so stark - trotz SAP und des Rückenwinds von der Nasdaq.

Dass der Pharmakonzern Roche erneut positive Pipeline-Nachrichten meldete, reichte nur für ein Kursplus von 0,4 Prozent. Der Wirkstoff-Kandidat Itovebi verlängerte in einer Phase-III-Studie das Überleben der behandelten Patienten. Mit Lonza , die um 1,5 Prozent zulegten, war einen Tag vor Jahreszahlen ein anderer Sektortitel stärker gefragt.

Schlusslicht im Branchentableau waren dagegen die Rohstoffaktien . Sowohl die enttäuschenden Wirtschaftsdaten des großen Rohstoffnachfragers China vom Vortag als auch Trumps Zolldrohungen sind für den Sektor eine Belastung./gl/he