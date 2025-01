Trump: KI-App von DeepSeek aus China sollte Weckruf für US-Branche sein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Miami (Reuters) - US-Präsident Donald Trump sieht die KI-App des chinesischen Startups DeepSeek als Ansporn für Technologie-Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

"Die Veröffentlichung von DeepSeek... sollte ein Weckruf für unsere Branchen sein", sagte Trump am Montag (Ortszeit) in Florida. Es sei gut, dass kostengünstigere und schnellere KI-Anwendungen möglich seien. US-Unternehmen könnten hoffentlich dieselben Ergebnisse bringen, aber müssten sich nun anstrengen. Der rasante Aufstieg der DeepSeek-KI-App R1, die etwa mit ChatGPT der US-Firma OpenAI konkurriert und mit einfacheren Prozessoren auskommen soll, hat für Schockwellen an den Börsen gesorgt. Beim KI-Chip-Riesen Nvidia kam es zu einem an der Wall Street beispiellosen Kurssturz. Neben Lob aus der Tech-Branche gibt es aber auch Zweifel an DeepSeek.

Die Entwicklung von DeepSeek sei positiv, weil nicht so viel Geld für Künstliche Intelligenz (KI) ausgegeben werden müsse, sagte Trump. Wenn die chinesische Industrie eine solche billigere Technologie hervorbringen könne, würden US-Firmen dies auch tun. "Wir müssen uns voll und ganz auf den Wettbewerb konzentrieren, um zu gewinnen." Aus China sei ihm signalisiert worden, dass die USA die brillantesten Forscher hätten. "Wir haben immer die Ideen. Wir sind immer die Ersten", sagte Trump.

Bisher galten die Spezial-Halbleiter des US-Konzerns Nvidia als erste Wahl für KI-Anwendungen. Ausgelöst durch den Start von DeepSeek brach der Börsenwert des exorbitant hoch bewerteten Chip-Riesen am Montag um 17 Prozent oder rund 593 Milliarden Dollar auf "nur noch" 2,9 Billionen ein. Das ist dem Datenanbieter LSEG zufolge der größte Tagesverlust, den ein Unternehmen an der Wall Street je hinnehmen musste. Trump selbst hatte kurz nach seiner Amtsübernahme eine Investitionsoffensive im Volumen von Hunderten Milliarden Dollar angekündigt, mit der die Vorherrschaft der US-Branche im Bereich von KI-Anwendungen ausgebaut werden soll. Das hatte zuletzt auch die Tech-Aktien in die Höhe getrieben.

Die kostenlose KI-Anwendung von DeepSeek hat einen enormen Hype ausgelöst. In den App-Stores von Apple in den USA hat sie ChatGPT des US-Anbieters OpenAI von der Spitze verdrängt. OpenAI-Chef Sam Altman nannte DeepSeek ein "beeindruckendes Modell". "Wir werden natürlich viel bessere Modelle liefern, und es ist sehr belebend, einen neuen Konkurrenten zu haben", betonte Altman in einem Social-Media-Post. DeepSeek hat erklärt, das Programm sei zu einem Bruchteil der bisher üblichen Kosten und mit schwächeren Prozessoren von Nvidia entwickelt worden. Es sei auch deutlich sparsamer mit Rechenleistung und Daten in der Anwendung. Das hat Zweifel an den immensen Investitionen ausgelöst, die vor allem US-Konzerne in die Entwicklung von KI stecken.

Vorbehalte gab es unterdessen wegen des Ursprungs des KI-Programms in China. So teilte der Software-Hersteller Snowflake mit, er habe die Risiken abgewogen und wegen einer Flut von Nutzeranfragen DeepSeek schließlich in sein KI-App-Angebot integriert. Solange man den Kunden gegenüber transparent mache, dass die App aus China komme, gebe es keinen Grund, darauf zu verzichten.

