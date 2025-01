AKTIE IM FOKUS: Nvidia weiten Verlust aus - Kreise: Weitere Exportbeschränkungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihren Verlust bis auf mehr als 6 Prozent ausgeweitet. Kreisen zufolge prüfen Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump weitere Beschränkungen für den Export von Computerchips des KI-Vorzeigeunternehmens nach China. Die Gespräche befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Trumps designierter Handelsminister Howard Lutnick, der für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zuständig wäre, sagte bei einer Bestätigungsanhörung am Mittwoch, dass er "sehr stark" für Halbleiterkontrollen sei, ohne jedoch nähere Angaben zu machen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses war für eine Stellungnahme zu dem Bericht laut Bloomberg zunächst nicht zu erreichen. Von einem Nvidia-Sprecher habe es geheißen, das Unternehmen sei zur Kooperation mit der US-Regierung bereit./gl/he