New York Ausblick: Wenig Bewegung erwartet vor US-Zinsentscheid

Vor der US-Zinsentscheidung am Mittwochabend dürften es die Anleger an den US-Aktienmärkten ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den Dow eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart am Dienstag mit minus 0,17 Prozent auf 44.775 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq 100 wird mit 21.460 Punkten kaum verändert erwartet, nachdem er tags zuvor um 1,6 Prozent gestiegen war. Da hatte er sich von deutlichen Verlusten vom Wochenstart erholt, als angesichts neuer, günstiger KI-Angebot des chinesischen Startups DeepSeek Sorgen über die teils hohen Bewertungen der Techbranche hochgekocht waren. Ganz so glänzend, wie viele Anleger es zunächst gedacht hatten, scheint es bei DeepSeek aber nicht auszusehen.

Experten rechnen damit, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinssenkungen eine Pause einlegen wird und den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent hält. Zudem wird erwartet, dass die Fed in der Stellungnahme zum Zinsentscheid weiterhin auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen verweisen wird. Derzeit sprechen vor allem die zuletzt robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine weiter zu hohe Inflation gegen Zinssenkungen.

Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen haben die Anleger auch mögliche Aussagen der Notenbanker zum neuen US-Präsidenten Donald Trump im Blick: "Im Rahmen der Pressekonferenz wird unseres Erachtens auch spannend zu sehen sein, inwieweit sich die Fed dem Druck seitens der Trump-Administration erwehren wird", heißt es in einem Kommentar.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von T-Mobile US im vorbörslichen Handel um 6,4 Prozent. Die Mobilfunktochter der Deutschen Telekom rechnet für das neue Jahr mit einem unerwartet starken Zustrom neuer Kunden sowie mehr Geldzuflüssen. Experten messen dem Free Cashflow hohe Bedeutung bei, weil er über die Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden und zum Rückkauf von Aktien Aufschluss geben kann. Im vierten Quartal stieg der Umsatz um knapp 7 Prozent, der Nettogewinn schwoll um fast die Hälfte an.

Die Papiere von Corning Inc schnellten vorbörslich um 5,0 Prozent nach oben. Der Quartalsgewinn des Spezialglas- und Keramikproduzenten übertraf die Konsensschätzung. Für das laufende Quartal gab das Unternehmen zudem einen optimistischen Ausblick.

Die Titel von General Dynamics büßten vorbörslich 0,6 Prozent ein. Der Mischkonzern Danaher enttäuschte mit einem Geschäftsausblick. Die Danaher-Aktien verloren vorbörslich 6,3 Prozent.

Nach Handelsschluss werden die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von drei der als "Magnificent 7" bekannten einflussreichsten und wertvollsten Unternehmen der Welt veröffentlicht: Meta , Microsoft und Tesla.