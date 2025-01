Goldpreis steigt weiter bis knapp unter Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat sich am Donnerstag weiter seinem Rekordhoch genähert. An der Börse in London wurden im Mittagshandel 2.779 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit rund 20 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für das Edelmetall steht damit nur noch knapp unter dem Rekordhoch, das im vergangenen Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war.

Auch in Euro gerechnet, hat sich Gold verteuert. In dieser Betrachtung stieg der Preis um etwa 24 Euro auf rund 2.671 Euro.

Seit Mitte Dezember geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich das Edelmetall um etwa sieben Prozent verteuert. Zu den stärkeren Preistreibern zählte zuletzt die Furcht der Anleger vor den Folgen der Zollpolitik der neuen US-Regierung.

Zuletzt hätten aber auch Marktturbulenzen bei Aktien großer Technologiekonzerne die Nachfrage nach Anlagen verstärkt, die als "sicherer Hafen" gelten, heißt es von Marktbeobachtern./jkr/jsl/mis