ServiceNow und SoftwareOne schliessen strategische Partnerschaft zur IT-Modernisierung in der Cloud

Die strategische Zusammenarbeit kombiniert die führenden KI- und Workflow-Automatisierungsfunktionen von ServiceNow mit der Lizenzberatung von SoftwareOne, um IT-Investitionen zu optimieren, Risiken zu verringern und die digitale Transformation zu beschleunigen

Stans, Schweiz und Santa Clara CA USA I 30. Januar 2025 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, und ServiceNow, führender Anbieter von KI-Lösungen für die erfolgreiche Unternehmenstransformation, gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt, um die IT-Modernisierung in der Cloud voranzutreiben. In der ersten Phase der Partnerschaft entwickeln die Unternehmen ein gemeinsames Angebot für Kunden, das die führende Workflow-Automatisierung von ServiceNow mit der Cloud-Expertise von SoftwareOne kombiniert. Ziel ist es, den ROI von Software- und Cloud-Ausgaben der Kunden zu maximieren und gleichzeitig Innovationen sowie eine Optimierung der IT-Prozesse zu ermöglichen.

Die Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, Innovationen zu beschleunigen, die Betriebseffizienz zu verbessern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. So können sie einen besseren Überblick über ihre IT-Ressourcen gewinnen, die steigenden Softwarekosten bewältigen und eine solide Datengrundlage zur Unterstützung von KI-, Sicherheits- und Modernisierungsmassnahmen schaffen. Gemeinsam werden SoftwareOne und ServiceNow die Erfahrungen von Mitarbeitern und Kunden verbessern, indem sie End-to-End-Lösungen bereitstellen, die Plattform-Services automatisieren und optimieren. Zudem maximiert dieser Ansatz den ROI und gewährleistet eine intuitive Benutzererfahrung, die es den Mitarbeitern erleichtert, ihre Aufgaben effizient zu erledigen – für eine intuitive Benutzererfahrung, die Mitarbeiter und Kunden gleichermassen überzeugt.

„Unternehmen, die eine Cloud-First-Strategie verfolgen, stehen vor der Herausforderung, ihre Anwendungen zu modernisieren, um den Wert der bestehenden Software- und Hardware-Investitionen zu maximieren. SoftwareOne ist seit Jahren ein erfolgreicher ServiceNow Elite Partner, der unseren gemeinsamen Kunden hilft, den Nutzen ihrer Software-, Cloud- und Technologie-Investitionen zu maximieren“, sagt Raphael Erb, CEO bei SoftwareOne. „Diese strategische Partnerschaft ist ein natürlicher Fortschritt in unserer gemeinsamen Mission, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen und gleichzeitig ihre IT-Ökosysteme zu optimieren. Das neue Angebot wird Einsparungen und Wachstum für Kunden in einer Zeit des schnellen Wandels ermöglichen, in der Kosteneinsparungen und Konsolidierung wichtiger sind denn je.“

„Unsere Partnerschaft mit SoftwareOne soll Unternehmen dabei helfen, ihre Abläufe zu modernisieren und Innovationen und Kosteneinsparungen freizusetzen, die reinvestiert werden können, um die Chancen der KI-Ära zu nutzen“, sagt Erica Volini, SVP Global Partnerships and Channels bei ServiceNow. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Organisationen zu transformieren. Die Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für Innovation, operative Exzellenz und messbare Geschäftsergebnisse – selbst in herausfordernden Zeiten.

SoftwareOne unterstützt Kunden weltweit dabei, Einblicke in ihre IT-Landschaft, ihren Ressourcenverbrauch, ihre Kosten und Risiken zu erhalten und zeitaufwändige Prozesse zu automatisieren. SoftwareOne ist seit 2017 ServiceNow Elite-Partner und verfügt über Schlüsselkompetenzen sowie mehr als 350 ServiceNow-Zertifizierungen. Die Expertise von SoftwareOne fokussiert sich insbesondere auf Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), die Niederlande, Grossbritannien, Frankreich und Nordamerika. Durch die Übernahme von Beniva Consulting, einem Anbieter von professionellen Dienstleistungen für die Implementierung der ServiceNow-Plattform, wurden die Fähigkeiten des Unternehmens weiter gestärkt.

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die ~9’300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7‘500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER SERVICENOW

ServiceNow (NYSE: NOW) macht künstliche Intelligenz für jeden nutzbar. Wir halten Schritt mit der Innovation, um unseren Kunden zu helfen, Unternehmen aller Branchen zu transformieren, während wir gleichzeitig einen vertrauenswürdigen, menschenzentrierten Ansatz für die Bereitstellung unserer Produkte und Dienstleistungen beibehalten. Unsere KI-Plattform für die Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.servicenow.com/de/

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

