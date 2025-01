Apple Dilemma | IPhone Verkäufe China rückläufig

Die Zahlen von Apple waren der Hingucker des gestrigen nachbörslichen Handels. Um 22:30 liefen bessere Zahlen beim Umsatz und Gewinn/Aktie über die Ticker, +4% bei den Umsätzen auf 124,3 Mrd. US $ und Nettogewinn +7% auf 36,3%. Beide Zahlen waren Rekordzahlen. Der Wehrmutstropfen waren allerdings die IPhone Umsätze, die mit 69,1 Mrd. US $ hinter den erwarteten 71,1 Mrd. $ zurückblieben.

In allen anderen Produktkategorien lief es hingegen gut, also IPad, Macbooks und Co. Vor allem im Servicebereich gab es eine deutlichere Erlösverbesserung und die Bruttomarge stieg auf einen Rekord von 46,9 %.

Die Aktien steigen in einer ersten Reaktion, weil das Servicegeschäft überzeugt und das rollout anderer Sprachen und Regionen bei Apple Intelligence eine Perspektive ist.



Die Wall Street steuert auf Monatsgewinne hin bei DOW, S&P und NASDAQ, denn auch die Inflationsdaten vorbörslich mit dem Indikator für den privaten Konsum waren im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. (+2,6% und 2,8% Kernrate.)



