DAX® - Starker Januar, starkes Gesamtjahr?

Trotz der geringen Hoch-Tief-Spanne von lediglich 80 Punkten geht die Rekordjagd beim DAX® weiter. Mit dem neunten Allzeithoch in diesem Jahr (21.732 Punkte) dringt das Aktienbarometer weiter in „uncharted territory“ vor. Das obere Bollinger Band (akt. bei 21.913 Punkten) bildet zusammen mit der 261,8 %-Fibonacci-Projektion der Dezember-Verschnaufpause (21.935 Punkte) eine der wenigen verbliebenen Widerstandszonen. Gestern hatten wir das Phänomen der ausschließlich weißen Wochenkerzen im bisherigen Jahresverlauf 2025 thematisiert. Heute ist zudem der letzte Handelstag im Januar, wobei die Wertentwicklung zu Jahresbeginn mit einem Kursplus von 9 % absolut zu überzeugen weiß. Damit sind wir beim „Januar-Barometer“, denn in der Vergangenheit diente die Performance auf den ersten Metern des Jahres oftmals als Indikator für die Gesamtjahresentwicklung. Auf Basis der Daten seit 1988 folgten auf einen guten Jahresbeginn in 76 % aller Fälle weitere Kursgewinne bis zum Jahresultimo. Im Mittel betrugen die Anschlussgewinne beim DAX® 9,73 %. Wenngleich das Kursplus beim S&P 500® aktuell deutlich kleiner ausfällt, lässt sich der Januar-Effekt auch bei den US-Standardwerten nachweisen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

