Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Initiation of coverage Empfehlung: Kaufen seit: 03.02.2025 Kursziel: 82,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Reaktive Mischung Als in der westlichen Welt einziger vollintegrierter Hersteller chemischer Produkte entlang der 'NCN-Kette', also organischer Erzeugnisse mit typischer Stickstoff(N)-Kohlenstoff(C)-Stickstoff(N)-Bindung, weist die Alzchem Group schon auf den ersten Blick eine besondere Marktpositionierung auf. Die vier als Verbundproduktion agierenden Fertigungsstandorte im bayerischen Chemiedreieck, der weit verzweigte Produktstammbaum von aktuell über 900 registrierten Marken sowie das aus jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit hervorgegangene Know-how mit derzeit mehr als 400 Patenten machen das Unternehmen auch darüber hinaus zu einem u.E. einzigartigen Player der chemischen Industrie. Während die deutsche Chemiewirtschaft in den letzten Jahren spürbar Marktanteile verlor und sich insbesondere seit 2022 mit strukturellen Standortnachteilen durch hohe Energiepreise konfrontiert sieht, konnte Alzchem trotz stromintensiver Produktion mit dem globalen Marktwachstum von rund 8% p.a. (CAGR 2018-2023) Schritt halten. Hintergrund dessen ist die konsequente strategische Fokussierung auf das Geschäftsfeld der Spezialchemie (Segment Specialty Chemicals), das heute bereits für ca. 60% der Konzernerlöse und rund 90% des operativen Ergebnisses (EBITDA) steht. Hierüber bedient Alzchem als führender nicht-asiatischer Anbieter von beispielsweise Kreatin-Monohydrat für die Sport- und Fitnessszene oder den im zivilen und wehrtechnischen Bereich verwendeten Guanidinsalzen (u.a. Nitroguanidin) attraktive Nischen. So rechnen Marktexperten bei Kreatin-Supplements bis 2030 mit Wachstum von ca. 18% p.a. Vor diesem Hintergrund baute Alzchem die Produktionskapazitäten für Kreatin zuletzt deutlich aus und plant überdies bis Ende 2026 eine Verdoppelung der Nitroguanidin-Produktionskapazitäten in Deutschland. Das mit Gesamt-CAPEX i.H.v. rund 140 Mio. EUR größte Investitionsprojekt der Unternehmenshistorie wird dabei maßgeblich durch EU-Subventionen und Zuschüsse seitens der Defense-Kunden finanziert, was die enorme sicherheitspolitische Bedeutung unterstreicht und Alzchem ohne zusätzliches Eigen- bzw. Fremdkapital auskommen lässt. Gleiches gilt im Falle einer Produktionsansiedlung in den USA, für die Alzchem bereits eine 150 Mio. USD-Förderzusage des U.S. Department of Defense erhalten hat, die wir wegen noch begrenzter Visibilität aber nicht einplanen. Vielmehr sollte allein der Kapazitätsaufbau in Deutschland den profitablen Wachstumskurs der letzten Jahre weiter beschleunigen und den Konzernumsatz bis 2027 auf rund 700 Mio. EUR (CAGR 2023-2027e: 6,8%) bei einer EBITDA-Marge von ca. 21% (vs. 2023: 15,1%) treiben. Damit dürfte sich der Nettogewinn bis zum Ende der Detailplanungsphase dynamisch erhöhen (EPS 2027e: 7,55 EUR), sodass wir auch mit für ein Wachstumsunternehmen beachtlichen Dividendensteigerungen rechnen. Angesichts dessen erachten wir auch die in 2024 bereits exzellente Kursperformance der Aktie (+116%) als noch längst nicht ausgereizt. Mit einem EV/EBITDA 2025e von 6,9x bzw. einem KGV 2025 von 11,7x ist Alzchem schon auf Basis der aktuellen Ertragslage nach wie vor moderat und mit signifikantem Abschlag zur Peergroup bewertet. Fazit: Der Investment Case vereint hohe Qualität, starke Treiber und attraktive Multiples, woraus sich u.E. eine reaktive Mischung für weiteres Kurspotenzial ergibt. Wir nehmen Alzchem mit Rating 'Kaufen' und einem Kursziel von 82,00 EUR neu in die Coverage auf. 