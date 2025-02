Palantir springen vorbörslich um 25 Prozent hoch - KI-Fantasie

Quelle: Spyro the Dragon/Shutterstock.com

Anleger feiern am Dienstag vorbörslich den Quartalsbericht von Palantir . Das auf Datenanalyse fokussierte Software-Unternehmen hatte eine überzeugende Umsatzprognose für das Gesamtjahr vorgelegt.

Diese war geprägt von der Erwartung einer hohen Nachfrage nach Software-Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Der Aktienkurs von Palantir sprang im vorbörslichen Handel um ein Viertel nach oben und übersprang so erstmals die 100-Dollar-Marke. 2024 war der Kurs von Palantir bereits um 340 Prozent in die Höhe geschnellt. Im noch jungen 2025 liegt das Plus bei mehr als einem Drittel.

Der Umsatz werde im Jahr 2025 etwa 3,75 Milliarden US-Dollar betragen und bereinigte Betriebsergebnis solle bei 1,57 Milliarden Dollar liegen, teilte das in Denver ansässige Unternehmen mit. Analysten hatten im Durchschnitt mit 3,54 und 1,37 Milliarden Dollar deutlich weniger auf dem Zettel. Das Unternehmen blickt dabei auch optimistisch voraus: Konzernchef Alex Karp sprach von "ungezähmtem organischen Wachstum" angesichts der Nachfrage nach seiner Software im Bereich der Künstlichen Intelligenz.