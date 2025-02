Hochtief - Warum der Chart vielversprechend aussieht

Die Aktie von Hochtief läuft in den letzten Monaten ausgesprochen gut. Ein wichtiger Wachstums-Treiber ist dabei das US-Geschäft. Das entwickelt sich insbesondere aufgrund der Arbeit an Rechenzentren enorm gut. Nun hat dieses Narrativ vor ein paar Tagen einen Dämpfer erhalten, als die Chinesen DeepSeek V3 veröffentlicht haben. Auf einmal stand die Frage im Raum, ob denn überhaupt weiter ein so hoher Bedarf an Rechenzentren zu erwarten ist. Inzwischen hat der Markt sich beruhigt und mehr und mehr Analysten und Anleger realisieren, dass sich an der grundsätzlich positiven Ausgangslage nichts geändert hat.

