EQS-News: tonies erreicht Ziele im Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum, Profitabilität in der oberen Hälfte der Prognosespanne und freiem Cashflow klar über 10 Mio. Euro

tonies erreicht Ziele im Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum, Profitabilität in der oberen Hälfte der Prognosespanne und freiem Cashflow klar über 10 Mio. Euro



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorläufige Ergebnisse für das GJ 2024

tonies erreicht Ziele im Geschäftsjahr 2024 mit deutlichem Umsatzwachstum, Profitabilität in der oberen Hälfte der Prognosespanne und freiem Cashflow klar über 10 Mio. Euro

Steigerung des Gruppenumsatzes im GJ 2024 (vorläufig) um ca. 33% auf rund 480 Mio. EUR (+119 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr), getrieben durch zweistelliges Wachstum in allen Märkten

Nordamerika wird im vierten vollen Jahr nach der Markteinführung zum größten Markt für tonies mit einem Umsatz von 210 Mio. EUR (+50% gegenüber dem Vorjahr)

Umsatz in der hochprofitablen DACH-Region steigt um ca. 11% auf rund 184 Mio. EUR, dank anhaltend starker Nachfrage insbesondere in Q4 (21% YoY)

Bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich um mindestens drei Prozentpunkte im Jahresvergleich steigen und in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen

Der freie Cashflow wird erstmals positiv sein und klar über 10 Mio. EUR liegen

LUXEMBURG, 04. Februar 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, setzte seinen profitablen und starken Wachstumskurs im Jahr 2024 mit zweistelligem Umsatzwachstum in allen Regionen fort. Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen für das Gesamtjahr 2024 erzielte tonies ein von einem ausgezeichneten vierten Quartal angetriebenes, sehr starkes Ergebnis und erreichte alle Jahresziele.

Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: „Unsere starke Performance im Jahr 2024 verdeutlicht zwei Dinge: die weltweite Beliebtheit unseres Produkts und das hohe Engagement unseres globalen Teams ist ungebrochen. Wir haben erneut geliefert, was wir für das Jahr versprochen haben. Der Aufstieg Nordamerikas zu unserem größten Markt unterstreicht das enorme Potenzial von tonies in dieser Region – und wir stehen hier erst am Anfang unserer Reise. Die überaus erfolgreiche Markteinführung in Australien und Neuseeland sowie das anhaltend zweistellige Wachstum in Frankreich, Großbritannien und auch in unserem bereits weiter entwickelten DACH-Markt zeigen einmal mehr, wie stark die globale Nachfrage nach unseren Produkten ist. Wir haben uns für die kommenden Jahre viel vorgenommen - und ich bin zuversichtlich und voller Vorfreude auf das Jahr 2025.“

Jan Middelhoff, CFO von tonies, fügt hinzu: „2024 haben wir unserer Erfolgsbilanz ein weiteres Jahr mit profitablem, rasantem Wachstum hinzugefügt. Unser Erfolg wurde vor allem durch das starke vierte Quartal getrieben, in dem wir den Gruppenumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 41% und den DACH-Umsatz um bemerkenswerte 21% steigern konnten. Wir haben alle unsere Ziele für das Geschäftsjahr erreicht und den Gruppenumsatz um 33% auf rund 480 Mio. Euro und den Umsatz in Nordamerika auf mehr als 200 Mio. Euro gesteigert. Wie geplant haben wir die Profitabilität der Gruppe verbessert und erwarten, dass die bereinigte EBITDA-Marge in der oberen Hälfte des Prognosekorridors liegen wird. Das entspricht einem Anstieg von mindestens drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Und beim freien Cashflow sind wir stolz, den Break-Even-Punkt wie geplant erreicht zu haben. Wir erwarten, dass der freie Cashflow klar über 10 Mio. Euro liegen wird. Das unterstreicht unser gesundes Geschäftsmodell und unsere starke finanzielle Position, um das zukünftige Wachstum von tonies zu finanzieren.“

Umsatzwachstum GJ 2024

tonies verzeichnete in allen Regionen eine sehr starke Geschäftsentwicklung, wobei der Gruppenumsatz voraussichtlich um ca. 33% auf rund 480 Mio. EUR (GJ 2023: 361 Mio. EUR) steigen wird.

Der Umsatz in Nordamerika wuchs um ca. 50% im Vergleich zum Vorjahr auf rund 210 Mio. EUR. Nordamerika wird damit zur größten Region von tonies. Das Wachstum wurde durch eine erhebliche Expansion im Großhandel vorangetrieben, insgesamt konnte die Markenpräsenz bei großen Einzelhändlern gestärkt werden.

Die DACH-Region verzeichnete trotz etablierter Marktposition eine starke Verbrauchernachfragen und erzielte so ein Umsatzwachstum von ca. 11% gegenüber dem Vorjahr auf rund 184 Mio. EUR.

Der Umsatz im Rest der Welt stieg um ca. 55% auf rund 85 Mio. EUR, getrieben durch stabiles Wachstum in Großbritannien und Frankreich sowie die erfolgreiche Markteinführung von tonies in Australien und Neuseeland im August 2024.

Umsatzwachstum Q4 2024

Der Gruppenumsatz stieg im vierten Quartal 2024 um ca. 41% auf rund 238 Mio. EUR. Haupttreiber war die hohe Verbrauchernachfrage in der Weihnachtszeit und zu wichtigen Einzelhandels-Events wie Black Friday und Cyber Monday.

Nordamerika erzielte ein Umsatzwachstum von ca. 47% auf rund 118 Mio. EUR, vor allem infolge der anhaltenden Expansion im Großhandel.

In der hochprofitablen DACH-Region stieg der Umsatz im 4. Quartal um ca. 21% auf rund 70 Mio. EUR, ein klarer Beleg für das anhaltend hohe Interesse an der Marke und den verschiedenen tonies Produkten.

Der Umsatz im Rest der Welt wuchs um ca. 59% auf rund 49 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit einer starken Performance zum Jahresende in allen Märkten.

Finanzkennzahlen GJ 2024

Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 6% bis 8% liegen, verglichen mit 4,0% im Jahr 2024.

Es wird erwartet, dass der freie Cashflow klar über 10 Mio. EUR liegen wird.

Die finalen, geprüften Zahlen und die Prognose für das Gesamtjahr 2025 werden zusammen mit dem Geschäftsbericht der tonies SE am 10. April 2025 veröffentlicht.

tonies wird am Donnerstag, den 10. April 2025, die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 präsentieren. Alle Details werden zu gegebener Zeit auf der Investor Relations-Website veröffentlicht: https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/.

Vorläufiger Umsatz nach Regionen*

*alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft

in Mio. EUR Q4 2024 Q4 2023 +/- GJ 2024 GJ 2023 +/- Umsatz 238 169 41% 480 361 33% DACH 70 58 21% 184 166 11% Nordamerika 118 80 47% 210 140 50% Rest der Welt 49 31 59% 85 55 55%

Über tonies

tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 8 Millionen verkauften Tonieboxen und mehr als 100 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1.100 Tonies-Figuren in mehreren Sprachen.

Investor Relations Kontakt

Manuel Bösing

Head of Investor Relations

Telefon: +4915157846012

E-Mail: ir@tonies.com

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in diesem Dokument handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an der Verwendung von Worten wie „erwartet", „kann", „wird", „könnte", „sollte", „beabsichtigt", „plant", „sagt voraus", „sieht vor" oder „antizipiert" oder anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf erwartete Entwicklungen und andere Faktoren, die die tonies SE betreffen. Sie stellen weder historische oder aktuelle Fakten dar, noch sind sie Garantien für zukünftige Leistungen.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der in diesem Dokument beschriebenen Pläne und Ereignisse nachteilig beeinflussen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Die tonies SE lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der tonies SE oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch anwendbare zwingende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Weder die tonies SE noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Definition der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Lagebericht zum 31. Dezember 2023 und dem Zwischenlagebericht zum 30. Juni 2024.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sprache: Deutsch Unternehmen: tonies SE 9 rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg ISIN: LU2333563281, LU2333564099, WKN: A3CM2W, A3GRR1,

