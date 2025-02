Snap übertrifft Gewinnerwartungen und schickt Aktie auf Höhenflug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Nach Verbesserungen bei seiner Plattform für Werbeanzeigen hat Snap im vierten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und damit seine Aktie beflügelt.

Der Snapchat-Mutterkonzern meldete am Dienstag für den Berichtszeitraum einen bereinigten Gewinn pro Anteilsschein von 16 Cents. Die durchschnittliche Schätzung der Analysten hatte lediglich 14 Cents betragen. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar und übertraf damit knapp die durchschnittliche Schätzung von 1,55 Milliarden Dollar. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Snapchat stieg im Quartal gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent auf 453 Millionen und übertraf damit die Schätzungen von 450,8 Millionen.

Die Aktien des Unternehmens aus Santa Monica, Kalifornien, kletterten im nachbörslichen Handel um mehr als 14 Prozent. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren in künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen investiert, um die automatische Platzierung von Anzeigen zu unterstützen und personalisierte Werbung zu erstellen. Das Unternehmen steht im harten Wettbewerb mit TikTok, Facebook und Instagram, die aufgrund ihrer größeren Nutzerbasis zu den bevorzugten Plattformen für Werbetreibende geworden sind. Das Unternehmen kündigte zudem an, die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in diesem Jahr um acht bis zehn Prozent zu erhöhen.

(Bericht von Jaspreet Singh, geschrieben von Birgit Mittwollen.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)