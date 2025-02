Zölle, Inflation & Handelskrieg - wann geht den Aktienmärkten die Puste aus? | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Donald Trump sorgt mit seiner Handelspolitik für Unruhe an den Aktienmärkten. Neue Zölle, Protektionismus und geopolitische Spannungen beeinflussen die Wirtschaft. Welche Auswirkungen hat das auf Anleger? Droht ein Handelskrieg mit China oder Europa? Welche Branchen profitieren und wo sind Verluste wahrscheinlich?



Dr. Moritz Kraemer (LBBW) analysiert mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager) die Lage und gibt Einschätzungen zur Börsenentwicklung 2025. Wie beeinflussen Trumps Wirtschaftspolitik, die Zinspolitik der Fed und steigende Inflation die Märkte? Ist der Börsenboom vorbei oder geht die Rallye weiter?



00:00 ► Trump 2.0 – die neue Amtszeit beginnt chaotisch

01:00 ► Trumps erste Amtshandlungen

02:30 ► Neue Zölle und Handelskrieg? Gefahr für die Märkte

05:15 ► Protektionismus vs. Freihandel – Gewinner und Verlierer

08:40 ► Deutschland im Visier? Strafzölle für Autobauer

12:10 ► US-Zinsen und Inflation – Wie reagiert die Fed?

16:30 ► Börsenprognose 2025 – wann geht den Aktienmärkte die Luft aus?



🕐 Das Video wurde am 05.02.2025 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.