Nach dem Schlussspurt am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag seine Erholung fortsetzen. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, nähert sich der Leitindex nach dem Dämpfer zum Wochenstart wieder an sein Rekordhoch von 21.800 Punkten heran.

Trump gönnt uns eine Verschnaufpause.

Wie nachhaltig die Freude darüber ist, dass es von Trump zunächst keine weiteren Zoll-Drohungen gab, wird allerdings in Frage gestellt. Die Commerzbank-Experten verwiesen am Morgen auf das US-Leistungsbilanzdefizit, das noch negativer ausgefallen sei als gedacht. Sie vermuten, dass Trump die Zahlen nicht gerade mit Freude aufgenommen hat, da er eigentlich das Gegenteil erreichen wolle. "Reagiert er auf die Zahlen in den kommenden Tagen mit neuen Androhungen, dürfte die Verschnaufpause nur kurz ausfallen."

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 21.698 Punkte. Die am Montag wegen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zollschocks entstandene Kurslücke wird damit weiter geschlossen. Ob dies gelingt, könnte neben Trump vom Verlauf der Berichtssaison und von den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten abhängen.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Am deutschen Markt müssen am Donnerstag auch einige Quartalsberichte verarbeitet werden - meist mit positiver Note. Vor allem gilt dies im Dax für Siemens Healthineers mit einem vorbörslichen Plus, das fast fünf Prozent groß war dank eines besser als erwarteten ersten Geschäftsquartals. Etwas höher zeigten sich nach Zahlen auch die Papiere des Diagnostikspezialisten Qiagen.

Aus dem MDax war das vorbörsliche Plus bei Rational etwa vier Prozent groß. Der Großküchenausrüster hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt und operativ verdient wie noch nie. Außerdem gab es Zahlen vom Kupferkonzern Aurubis, zu denen es zunächst gemischte Stimmen gab. Auch hier lag der Kurs in ersten Reaktionen im Plus.

Ein wichtiges Thema ist auch, dass mit der Metro-Aktie eine frühere Dax-Ikone von der Börsenbildfläche verschwinden könnte. Großaktionär Kretinsky will den Handelskonzern von der Börse nehmen. Er bietet im Rahmen eines Erwerbsangebots 5,33 Euro für die mittlerweile in den SDax abgestiegenen Stammaktien. Am Vortag hatten die Papiere 36 Prozent tiefer bei 3,91 Euro geschlossen. Vorbörslich wurden nun Kurse nahe der Offerte bis zu 5,29 Euro gezahlt.

Gewinne an der Wall Street

Die US-Börsen haben am Mittwoch nach einem etwas schwächeren Start ins Plus gedreht. Zwar verfehlte das Börsenschwergewicht Alphabet mit seinem Quartalsbericht die hohen Erwartungen und auch AMD lieferte nicht die erhofften Ergebnisse, doch das schüttelte der Markt ab. Stattdessen wurde bei anderen Technologieaktien spürbar zugegriffen, etwa beim KI-Flaggschiff Nvidia, bei Broadcom, Marvell Technology und Arm Holdings.

Asiens Börsen freundlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die positive Stimmung an den US-Börsen sorgte für etwas Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.066 + 0,61 Prozent Hang Seng 20.783 + 0,90 Prozent CSI 300 3.837 + 1,12 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Future 133,43 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,368 + 0,30 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,429 + 0,20 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0387 - 0,17 Prozent USD / JPY 152,42 - 0,18 Prozent EUR / JPY 158,32 - 0,35 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 74,80 USD + 0,19 USD WTI 71,28 USD + 0,25 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX