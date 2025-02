Trading-Chance Siemens: Neues Potenzial nach Ausbruch

Werbung

Mit Siemens hat ein Klassiker unter den DAX-Titeln ein frisches Trendsignal generiert, welches sich sinnvoll mit einem recht engen Stop-Loss handeln lässt, da es eine „make or break“-Situation ist. Fundamental und technisch ist die Aktie spannend, da sich neben der exponierten charttechnischen Situation auch die Zahlen sehen lassen können, und weitere Einnahmen aus Verkäufen von Anteilen aus der ehemaligen Siemens-Tochter Siemens Energy anstehen. Bei den hohen Aktienkursen, die wir derzeit auch bei Siemens Energy sehen, ein zweifelsfrei positiver Effekt.

Siemens hat die für einige Unternehmen fatale Corona-Zeit ausgezeichnet überstanden und profitiert sogar massiv von den Entwicklungen der letzten Jahre, wie zum Beispiel dem Trend der Digitalisierung. Siemens bietet zudem smarte Lösungen für Verkehr und Transport an und bedient mit dem Segment „smart infrastructure“ auch das immer wichtiger gewordene Thema „Energie-Effizienz“. Kurzum: das Unternehmen ist breit aufgestellt und im Gegensatz zu kleineren Start-Ups bereits im Markt etabliert und renommiert.

Gewinn fast verdreifacht

Seit 2020, als man einen Gewinn von 3,77 Euro je Aktie auswies, konnte der Gewinn deutlich gesteigert werden. Für 2025 wird ein Gewinn von 10,39 Euro je Anteilsschein erwartet, was eine Steigerung von 175% binnen fünf Jahren bedeutet. Der operative Cashflow wurde im gleichen Zeitraum von 9,82 auf 12,78 Euro gesteigert. Siemens zahlt eine Dividende von derzeit 4,70 Euro pro Aktie. Spannend ist der Ausblick des Unternehmens, denn bis 2028 will man den Cashflow auf 20,32 Euro steigern. Der Gewinn soll bis dahin auf 13,82 Euro je Aktie ansteigen. Alles in allem lässt sich zusammenfassend sagen, dass Siemens toll positioniert und aufgestellt ist für die Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre.

Nach Ausbruch weiteres Potenzial

Seit 2020 bewegt sich die Aktie von Siemens in einem breiten Aufwärtstrendkanal, dessen Untergrenze derzeit bei 130 Euro verläuft. Die obere Begrenzung bei zirka 200 Euro wurde jüngst attackiert. Stand jetzt ist der Ausbruch gelungen, was für eine neue Trendphase in einem steileren Modus spricht und Potenzial bis zunächst 230 Euro freisetzt. Voraussetzung für dieses bullishe Szenario ist, dass der Kurs auf Wochenschlusskurs-Basis oberhalb von 197 Euro bleibt. Hier lag das lokale Zwischentief nach dem Ausbruch. Ein Rückfall unter diese Marke würde den Ausbruch als Fehlsignal identifizieren, und direkt ein Korrekturpotenzial bis ca. 175 Euro aktivieren.

Siemens neigt dazu, V-förmige Korrekturen auszubilden. Werden diese trendkonform nach oben aufgelöst, so ergeben sich per Trend-Differenz-Methode neue Aufwärtsziele. Dabei misst man den Abstand vom lokalen Zwischenhoch (vor der Korrektur) zum Korrekturtief, und projiziert diese Differenz ab dem Hoch in Trendrichtung. Aus der letzten Zwischenkorrektur ergibt sich mit dieser Methode ein Ziel von 227 Euro, welches ganz nah an der oberen Kanalgrenze, des steilen Aufwärtstrendkanals gelegen ist.

Quelle: www.tradingview.com

Verkäufe der Siemens Energy Beteiligung

Zusätzliche Erlöse werden auch die angekündigten Verkäufe von weiteren Anteilen, der zuletzt noch 17%-igen Beteiligung an Siemens Energy, bringen. Siemens hat bereits voriges Jahr angekündigt, dass man in 2025 Aktien von Siemens Energy verkaufen und seine Beteiligung daran weiter reduzieren möchte. Vor der Ausgliederung hatte Siemens Energy zu Siemens gehört. Nach dem Verkauf des Unternehmens hatte Siemens aber weiterhin eine große Beteiligung daran gehalten. Diese soll nun weiter reduziert werden. Die boomenden Aktienmärkte und die derzeit hohen Kurse spielen Siemens dabei natürlich in die Karten. Man kann zu Höchstkursen seine Anteile verkaufen.

Chance für Trendfolger

Bei Siemens stimmen Charttechnik und fundamentales Bild absolut harmonisch überein. Das Unternehmen ist ausgezeichnet positioniert und generiert ein solides, organisches Wachstum. Wir sehen insbesondere aufgrund des frischen Ausbruchs eine attraktive Trading-Chance mit geringem Risiko, da ein sinnvoll enger Stop-Loss gesetzt werden kann. In vielen Fällen machen enge Stopps eben keinen Sinn. Hier ist das anders. Zugleich ist das Potenzial aber erheblich. Zirka 7 Euro Risiko stehen 25 bis 30 Euro Chance gegenüber.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Siemens

Für diese Trading-Opportunität haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat einen Knockout, wie auch die Basis bei 189,228 Euro und eine unbegrenzte Laufzeit. Bei einem aktuellen Kurs von 201,25 Euro ergibt sich ein Hebel von 14,07. Die WKN lautet PL4VSJ. Ein Stop-Loss zur Absicherung vor einem Totalverlust macht gemäß unserer Analyse bei 192 Euro Sinn. Das entspricht etwa 0,25 Euro im Produkt.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 230 Euro

Unterstützungen: 197, 186 und 157 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Siemens

Basiswert Siemens WKN PL4VSJ ISIN DE000PL4VSJ8 Basispreis 189,228 Euro K.O.-Schwelle 189,228 Euro Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 14,07 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,25 Euro

