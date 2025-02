AKTIE IM FOKUS: Henkel steigen und testen Widerstand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Verkauf eines Geschäfts in Nordamerika haben die Anleger von Henkel am Freitag mit Kursgewinnen goutiert. Am späten Vormittag legten die im Dax notierten Vorzüge des Konsumgüterherstellers um 1,8 Prozent zu. Sie unternahmen damit den Versuch, den Widerstand an der 85-Euro-Marke zu überwinden, der die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung seit Mai des vergangenen Jahres darstellt.

Henkel produziert in Nordamerika künftig bestimmte Haushaltsmittel nicht mehr für andere Handelsunternehmen. Den Düsseldorfern zufolge soll das Geschäft mit den sogenannten Handelsmarken im Consumer-Brands-Bereich und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro an ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises verkauft werden.

Mit der angekündigten Abtrennung des Geschäfts schließe Henkel seine Neuausrichtung ab, schrieb Analyst David Hayes von Jefferies. Guillaume Delmas von der UBS geht davon aus, dass sich der Verkauf leicht positiv auf die Profitabilität auswirken wird./ajx/stk