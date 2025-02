Deutsche Lufthansa - Dreifacher Ausbruch

Zwischen 6 EUR und 5,50 EUR befindet sich bei der Lufthansa-Aktie eine absolute Kernunterstützung. Seit 2009 hat das Papier auf diesem Niveau immer wieder wichtige Tiefpunkte ausgeprägt. Mitte Januar nutzte der Titel genau dieses Sprungbrett zum wiederholten Mal. Inzwischen gelang die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 6,14/6,16 EUR). Charttechnisch steht zudem eine kurzfristige Korrekturflagge zu Buche (siehe Chart). Da dieses Konsolidierungsmuster gestern nach oben aufgelöst wurde, steht in einem ersten Schritt der Abwärtstrend seit Ende Oktober (akt. bei 6,53 EUR) zur Disposition. Perspektivisch winkt sogar ein Anlauf auf das zyklische Hoch bei 7,03 EUR. Bei diesem Level handelt es sich um das nächste Schlüsselniveau, denn der Sprung über diese Hürde würde einen längerfristigen Doppelboden vervollständigen. Mut macht in diesem Zusammenhang, dass die Januar-Kerze einen sog. „Hammer“ bildet. Die langfristige Candlestickanalyse unterstützt also das kurzfristig konstruktive Szenario. Um diese Entwicklung nicht unnötig zu gefährden, gilt es dagegen die o. g. 200-Tages-Linie nicht mehr zu unterschreiten.

Deutsche Lufthansa (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Lufthansa

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.