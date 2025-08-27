Boeing forciert Auslieferungen an Ryanair

Brüssel (Reuters) - Der US-Flugzeugbauer Boeing beschleunigt die Auslieferung neuer Maschinen an Ryanair.

Die Übergabe von 25 Maschinen des Typs 737 MAX werde auf Oktober vorgezogen, kündigte Michael O'Leary, der Chef des irischen Billigfliegers, am Mittwoch an. Der ursprüngliche Termin war das kommende Frühjahr. "Die Qualität ihrer Arbeit ist ausgezeichnet. Wir sind wirklich beeindruckt." Er rechne mit einer raschen Zulassung der neuen Maschinen durch die US-Luftfahrtbehörde.

Boeing kämpft seit Längerem mit Qualitäts- und Sicherheitsproblemen. In den vergangenen Jahren waren Flieger des Typs 737 MAX wegen technischer Mängel abgestürzt. Bei einer Maschine brach während des Fluges die Kabinentür heraus. Daraufhin mussten sämtliche 737 MAX vorübergehend am Boden bleiben. Anschließend begrenzten die US-Behörden die Produktion dieses Modells auf maximal 38 pro Monat. Vor einigen Monaten hatte Boeing angekündigt, eine Ausweitung der Fertigung zu beantragen.

Die vorgezogene Auslieferung kommt für Ryanair zu einem kritischen Zeitpunkt. Die Fluggesellschaft musste wegen Fluglotsenstreiks vor allem in Frankreich etwa 700 Flüge streichen. Die Buchungszahlen seien aber solide, betonte O'Leary. Für September seien bereits 70 Prozent aller Tickets verkauft. Daher rechne er damit, einen Großteil der Einbußen wettmachen zu können und halte an seinen Prognosen fest.

