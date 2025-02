Trading-Chance GBP/USD: Fallende Kurse wahrscheinlich

Werbung

Auch abseits von Aktien ergeben sich ausgezeichnete Trading-Gelegenheiten, die zum Beispiel auf Basis von saisonalen Zyklen und Intermarket-Einflüssen gehandelt werden können. Aktuell ist hierbei das Britische Pfund, sprich der Wechselkurs GBP/USD, ausgesprochen interessant, da hier gleich mehrere Faktoren eine mehrwöchige Trading-Chance eröffnen. Wie genau das ausschaut und wie diese Gelegenheit genutzt werden kann, zeigen wir im heutigen Artikel ausführlich…

Märkte sind keine Zufallsgebilde! Zwar gibt es bei Aktien, Rohstoffen, Währungen und Anleihen eine Zufallskomponente, doch diese ist klein. Im Wesentlichen treiben fundamentale Effekte und Prozesse von großen Adressen die Preise nach oben oder unten. Und wer diese Prozesse kennt und statistisch erfasst hat, kann darauf basierend eine duplizierbare Strategie anwenden, mit der er zu immer gleichen Zeiten agiert. In den Fokus rückt bei uns Ende Januar zum Beispiel alljährlich der Wechselkurs GBP/USD, da hier eine stabile Zyklik einsetzt, die sich mit einer einfachen Systematik ausnutzen lässt. Doch dazu weiter unten mehr. Zunächst wollen wir die Intermarkets betrachten, da diese als dynamische Komponente eine gute Idee geben können, in welche Richtung der Pfundkurs für die kommenden Wochen tendieren könnte.

Exkurs Intermarkets

Intermarkets bedeutet übersetzt „zwischen den Märkten“ und beschreibt damit ausgezeichnet, worum es geht: um die Beziehung und gegenseitige Einflussnahme zwischen zwei oder mehr Märkten. Wir müssen verstehen, dass jeder Markt bestimmte Einflussfaktoren hat, die auf dessen Preisbildung direkt oder (und das ist häufiger der Fall) zeitversetzt wirken. So sind für den Goldpreis zum Beispiel Inflation und Zinsen die Haupteinflussfaktoren, deren Zusammenspiel sich als sogenannter „Realzins“ abbilden lässt und maßgeblich auf die künftige Entwicklung von Gold wirkt. Beim Britischen Pfund wiederum sind Zinsen bzw. Anleihen-Renditen u.a. wesentliche Einflussfaktoren. Betrachten wir die jüngste Veränderung eines Einflussfaktors, so können wir die nahe Zukunft des eigentlichen Spekulationsobjekts (in dem Fall GBP/USD) besser antizipieren. Wir alle erleben übrigens diese zeitversetzten Ursache-/Wirkungs-Effekte im Alltag immer wieder, vorausgesetzt wir achten darauf. So war bereits vor einem halben Jahr klar, dass sich die Schokoladenpreise drastisch verteuern würden, weil der Kakaopreis an den Terminbörsen um ein Vielfaches gestiegen ist. Konnte man damals eine Tafel Schokolade noch zu 99 Cent kaufen, so kostet diese nun 1,99 Euro. Solche Beziehungen lassen sich für nahezu alle Märkte ausnutzen, um eine bessere Vorstellung von der künftigen Entwicklung zu bekommen.

Intermarkets zeigen abwärts

Für das Pfund hatten wir bei RealMoneyTrader bereits 2010 ein Intermarket-Modell entwickelt, das die groben Schwünge etwa sechs Monate in die Zukunft zeichnet. Im Chart sehen Sie dieses Prognose-Modell als rote Linie im unteren Indikatoren-Fenster. Sie sehen selbst, dass sowohl die Aufwärtsbewegung bis September 2024, wie auch der anschließende Abschwung, ziemlich präzise vorgezeichnet wurden. Auch die jüngste Gegenreaktion war im Timing fast perfekt. Nun zeigen die Intermarkets zwischen dem 3.2. und dem 17.3. gen Süden, wie man sehen kann.

Quelle: www.tradingview.com

Saisonale Strategie Short

Ein Element, welches wir systematisch nutzen, sind klassische Saisonalitäten. Diese beruhen stets darauf, dass große, preisrelevante Adressen (Fonds, kommerzielle Marktteilnehmer, wie z.B. Banken etc.) zu spezifischen Zeiten aus fundamentalen Gründen etwas sehr ähnliches oder immer gleiches machen. Beim Britischen Pfund zeigt die Saisonalität zwischen Ende Januar und dem 15.3. abwärts. Das passt im aktuellen Fall fast deckungsgleich mit den Intermarkets und deren Prognose zusammen. Dadurch wird die Trading-Chance keinesfalls sicher, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich so nochmals.

Unsere Strategie handelt in jedem Jahr zur immer gleichen Zeit Short im GBP/USD. Teile der Original-Schulungsfolie aus unserem 5x-Portfolio haben wir überblendet (Einstiegsdatum, Stop und Ziel), damit diese Informationen nicht öffentlich werden. Für unsere aktuelle Trading-Chance, die wir hier vorstellen, sind die genauen Daten jedoch nicht notwendig. Hier genügen die Informationen, die wir in unserer heutigen Analyse mit Ihnen teilen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Short-Chance auf GBP/USD

Sowohl die Intermarkets, als auch die Saisonalität zeigen für die kommenden Wochen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein gegenüber dem US-Dollar fallendes Britisches Pfund. Entsprechend ergibt sich eine Trading-Chance Short auf GBP/USD kurz vor dem Wochenende. Wir wählen hierzu ein konservativ gehebeltes Produkt aus, mit dem an der zu erwartenden Entwicklung partizipiert werden kann.

Open End Turbo Short Optionsschein auf GBP/USD

Für diese Trading-Chance haben wir Ihnen einen Open End Turbo Short Optionsschein auf GBP/USD des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat Knockout und Basis gleichauf bei 1,3712 GBP/USD. Bei einem aktuellen Kurs von 1,2464 ergibt sich somit ein Hebel von 9,87. Die Laufzeit ist unbegrenzt. Gemäß Strategie benötigt das Pfund hier viel Spielraum, so dass wir einen weit gefassten Stop bei 1,35 GBP/USD setzen. Das entspricht im Produkt etwa 2,0 Euro. Die WKN lautet HD91MJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,255 GBP/USD

Unterstützungen: 1,2250 und 1,18 GBP/USD

Open End Turbo Short Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN HD91MJ ISIN DE000HD91MJ9 Basispreis 1,3712 GBP/USD K.O.-Schwelle 1,3712 GBP/USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 9,87 Stop-Loss Hebelzertifikat 2,0 Euro

