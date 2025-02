Dax-Widerstand: 21.950 22.000 Dax-Unterstützung 21.580 19.700

Dax-Rückblick:

Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag der vergangenen Woche haben erwartungsgemäß für neue Impulse im deutschen Leitindex gesorgt. Der Dax setzte vom Tageshoch am Freitag gut 150 Punkte zurück. Nach dem Anstieg der Vortage waren diese Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende keine allzu große Überraschung.

Auch heute Vormittag werden die Käufer nach einer ersten positiven Handelsstunde im Anschluss wieder in die Schranken verwiesen. Der Index fiel am Vormittag erneut unter die Marke von 21.800 Punkten.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Stundenchart des deutschen Leitindex (unten) zeigt tendenziell ein rückläufiges Volumen im jüngsten Anstieg auf das neue Allzeithoch - tendenziell ein eher negatives Signal.

Sollte die untergeordnete Horizontalunterstützung um 21.700 Punkte unterboten werden, müsste mit dem Beginn einer größeren Korrekturbewegung gerechnet werden. So lange den Käufern kein schnelles Zurückerobern der Marke von 21.900 Punkten per Stundenschluss gelingt, dominieren in den kommenden Stunden und Tagen eher die Abwärtsrisiken für einen Rücksetzer in den Bereich 21.200 bis 21.300 Punkte.