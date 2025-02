EQS-News: Swissnet Group erhält von führender Drogeriemarktkette Großauftrag zur Modernisierung der Infrastruktur mit innovativen WLAN-Telefonen

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swissnet Group erhält von führender Drogeriemarktkette Großauftrag zur Modernisierung der Infrastruktur mit innovativen WLAN-Telefonen

Berg, Schweiz – 10. Februar 2025 – Die Swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, gibt heute die erfolgreiche Umsetzung eines bahnbrechenden Projekts mit einer großen Einzelhandelskette bekannt. Im Zentrum steht die Implementierung von 7.000 hochmodernen WLAN-Telefonen vom Typ SN2103, die speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des Einzelhandels entwickelt wurden. Der Projektumsatz für diese innovative Lösung und weitere Technologie-Modernisierung beläuft sich auf EUR 6,2 Mio., verteilt über die nächsten 5 Jahre.

Boris Tölzel, Co-CEO der Swissnet Group, betont: "Unser SN2103 bietet eine unschlagbare Kombination aus Funktionalität, Haltbarkeit und Leistung. Es wurde speziell entwickelt, um den täglichen Herausforderungen im Einzelhandel standzuhalten."

Erfolgreiche Implementierung und positive Resonanz Die Implementierung der 7.000 WLAN-Telefone bei Drogeriemarktkette markiert einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Swissnet und der Einzelhandelskette, die bereits seit 2016 besteht. "Die überwältigend positive Resonanz des Netzwerkteams und der Filialmitarbeiter bestätigt die reibungslose Integration und intuitive Bedienung unserer Geräte", fügt Tölzel hinzu. "Dies unterstreicht nicht nur die Qualität unserer Lösungen, sondern auch unser tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden."

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

