Insider: Poste Italiane erwägt Einstieg bei Telecom Italia

Mailand (Reuters) - Poste Italiane hat Insidern zufolge ein Auge auf Telecom Italia (TI) geworfen.

Der Briefzusteller habe bei der Regierung in Rom Interesse an einem Einstieg bei dem Telekomkonzern bekundet, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Denkbar sei die Übernahme des knapp zehnprozentigen Anteils der Staatsbank CDP an TI. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Auf der offiziellen Tagesordnung der TI-Verwaltungsratssitzung am Montag sei ein mögliches Poste-Engagement nicht aufgeführt. CDP, nach dem französischen Medienkonzern Vivendi der zweitgrößte TI-Eigner, wollte sich zu diesem Thema nicht äußern.

Telecom Italia befindet sich nach dem Verkauf des Festnetz-Geschäfts im vergangenen Jahr im Umbruch. Früheren Aussagen von Insidern zufolge sind auch der französische Telekom-Konzern Iliad und der Finanzinvestor CVC an einem Einstieg interessiert. Ersterer hatte vergeblich versucht, das Italien-Geschäft von Vodafone zu übernehmen.

