T-Mobile und Starlink bieten Satelliten-Telefonie auf dem Handy

In Zusammenarbeit mit Elon Musks Firma Starlink bietet T-Mobile künftig Satelliten-Telefonie für handelsübliche Handys an.

Damit würden künftig auch die abgelegensten Orte erreicht, teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom am Sonntag (Ortszeit) mit. Allein in den USA könnten etwa 1,3 Millionen Quadratkilometer nicht mit Mobilfunk-Sendemasten abgedeckt werden. In diesen Regionen oder auf hoher See kommen daher bislang meist spezielle Satellitentelefone zum Einsatz.

Während der nun angelaufenen Testphase können T-Mobile-Kunden die Satelliten-Telefonie den Angaben zufolge gratis nutzen. Ab Juli würden dann monatlich 15 Dollar fällig. Nutzer des Premium-Angebots "Go5G Next" erhielten den Service ohne Aufpreis. Auch Kunden der Konkurrenten AT&T und Verizon erhielten die Möglichkeit, unabhängig von ihrem Handyvertrag die Satelliten-Funktion bei T-Mobile zu buchen.

Das Angebot sei einzigartig in den USA, betonte T-Mobile-Marketing-Chef Mike Katz in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Eines der großen Unterscheidungsmerkmale dieses Netzwerks ist, dass es mit fast allen Smartphones der letzten vier Jahre funktioniert." Hierfür habe sein Unternehmen in den vergangenen Jahren eng mit Apple und Google zusammengearbeitet, um die Satelliten-Funktion in die Smartphone-Betriebssysteme zu integrieren.