Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen

Ein vernünftig strukturiertes Anlegerdepot setzt sich zu 60 Prozent des investierten Kapitals aus soliden Aktien und zu 40 Prozent aus Anleihen zusammen, diese Faustregel ist seit Jahrzehnten Konsens. Grundsätzlich ist dagegen auch nichts einzuwenden … aber was wäre, wenn man die Grundausrichtung zwar beibehält, zugleich aber deutlich mehr Potenzial herausholt? Das ist in der Tat möglich - die Lösung trägt den Namen „Efficient Core“.

Die klassische Verteilung des Vermögens nach der 60/40-Regel basiert auf dem Umstand, dass sich Aktien- und Anleihen-Kurse im übergeordneten Bild gegenläufig entwickeln, d.h. eine negative Korrelation aufweisen. Das liegt daran, dass Aktien zu Zeiten soliden Wirtschaftswachstums lukrativer sind und in solchen Phasen tendenziell zulegen, während Anleihen höhere Renditen und die Chance auf Kursgewinne bieten, wenn z.B. eine steigende Inflationsrate, eine Rezession oder geopolitische Spannungen das Interesse an relativ sicheren Häfen für das Ersparte steigern. Aber warum sollte man nicht einfach das gesamte Kapital entweder in Aktien oder eben in Anleihen investieren und dann zum richtigen Zeitpunkt wechseln?

Aktien und Anleihen – nicht „entweder, oder“, sondern idealerweise beides zugleich

Zum einen, weil man nie sicher sein kann, wann ein solcher Wechsel der Rahmenbedingungen nachhaltig ist. Man würde Gefahr laufen, immer wieder zu früh oder zu spät zu kommen und mehrmals unnötig das gesamte Vermögen umschichten, was erheblich auf das mittel- und langfristige Gewinnpotenzial drückt. Zudem ist die vorgenannte, negative Korrelation immer unterschiedlich stark ausgeprägt, wie die folgende Grafik belegt, die beispielhaft hierfür die Entwicklung des DAX und des Bund Future (Letzterer als Abbild der Kurstendenz am deutschen Anleihemarkt) ab der Jahrhundertwende zeigt.

Quelle: marketmaker pp4

Und zuletzt, weil Aktien und Anleihen auch in den Phasen, in denen der jeweils andere Bereich besser läuft, entweder Zins- oder Dividendenerträge bieten, so dass ein dauerndes Wechseln letztlich keinen Sinn ergibt. Nicht umsonst heißt eine alte Börsenweisheit: „Hin und her macht Taschen leer“.

An dieser Grundidee festzuhalten, ist also empfehlenswert. Aber natürlich würde niemand etwas einwenden, wenn es gelingt, das Gewinnpotenzial dieser 60/40-Strrategie zu vergrößern. Nur wie? Dazu hat WisdomTree jetzt eine Lösung parat: die Efficient Core-Strategie. Was genau darf man sich darunter vorstellen?

Efficient Core: Aus 60/40 wird 90/60

Die Efficient Core Strategie verleiht dem Anlagekapital eine höhere Effizienz, indem man bei den ETFs den Aktienanteil auf 90 Prozent erhöht und den Anleihe-Anteil gehebelt über Futures abbildet und auf diesem Weg einen 60 Prozent de facto-Anteil erreicht, für den die verbleibenden 10 Prozent des Kapitals als Sicherheit dienen. Bislang gibt es zwei ETFs in dieser Produktsuite, einmal mit einer Ausrichtung auf die USA, einmal mit einem globalen Ansatz. Wir sehen uns hier Letzteren, den Wisdom Tree Global Efficient Core UCITS ETF, an.

Am besten erklärt sich diese innovative Strategie an einem konkreten Beispiel. Nehmen wir einmal an, Sie möchten 10.000 Euro mittel- oder langfristig investieren. Würden Sie nach der klassischen 60/40-Strategie vorgehen, würden Sie also 6.000 Euro in Einzelwerte des Aktienmarkts bzw. in Aktienfonds oder ETFs investieren und für 4.000 Euro eine oder einige verschiedene Anleihen erwerben. Wie aber sieht es aus, wenn Sie den Global Efficient Core ETF nutzen?

In diesem Fall hätten Sie, da der ETF 90 Prozent in Aktien investiert, 9.000 Euro dort, aber zugleich wegen des hier eingesetzten Futures-Hebels im Anleihebereich einen Wert von 6.000 Euro. Die Verteilung zwei Drittel Aktien zu ein Drittel Anleihen zur Glättung der Schwankungsintensität bei Ihrem Vermögen bleibt also erhalten, aber so partizipieren Sie mit 10.000 Euro Einsatz an Assets im Wert von 15.000 Euro. Und das macht sich in der potenziellen Performance dieser Strategie vor allem über einen langfristigen Zeitraum erheblich bemerkbar, wie der folgende Chart zeigt, der den WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF zurückgerechnet im Vergleich zu reinen Anleihe- und Aktienportfolios und zu einer klassischen 60/40-Ausrichtung zeigt:

Quelle: WisdomTree Inc.

Aber das ist nur ein Vorteil von mehreren. Ein weiterer Faktor von erheblicher Bedeutung ist der Folgende:

Die Efficient Core-Strategie schafft freies Kapital für die weitere Diversifikation

Da man mit Efficient Core eine 90/60-Ausrichtung erzielt, würden Sie bereits mit 6.667 Euro Kapitaleinsatz im WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF denselben Effekt erzielen wie ohne die Efficient Core-Strategie mit 10.000 Euro. Sie haben damit also ein Drittel dieser 10.000 Euro übrig, um Ihre Geldanlage noch breiter zu streuen und damit die Chancen der Märkte noch effektiver zu nutzen und die Risiken breiter zu streuen. Dieser Kapitalanteil könnte beispielsweise in Gold oder Rohstoffe investiert werden und/oder als sofort verfügbare Reserve dienen, um sich auftuende Marktchancen zu nutzen, ohne den Kern des investierten Kapitals auseinander reißen zu müssen.

Ein weiterer, großer Vorteil ist die Breite, mit der WisdomTree das Kapital in diesem ETF investiert, denn damit erreicht man eine ideale Streuung der Chancen ebenso wie der Risiken. Dazu gleich, zuvor ein Blick auf die wichtigsten Eckdaten des WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF:

Vergleichsindex WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR) WKN A40NP2 ISIN IE00077IIPQ8 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Kapitalverwaltungsgesellschaft State Street Custodial Services (Ireland) Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,25 % p.a. ETF-Volumen per 31.12.2024 12,4 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 05.11.2024 Behandlung der Dividenden thesaurierend Replikationsmethode physisch (optimiert) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja Sparplanfähig ja

Bessere Chancen- und Risikostreuung durch konsequent globale Ausrichtung

Gerne verlassen sich Sparer bei der Geldanlage darauf, nur in die bekanntesten Aktien und dort in diejenigen zu investieren, die bereits am stärksten gestiegen sind. Das aber steigert das Risiko beträchtlich, denn gerade besonders schnell und weit gestiegene Aktien unterliegen einem erhöhten Abwärts-Risiko. Und selbst wenn man sich auf typische, Index-basierte ETFs stützt, hätte man dieses Problem, weil diejenigen Aktien, die zuvor am stärksten zugelegt habe, auch das höchste Gewicht in den Indizes aufweisen. Wer mittel- und langfristig investiert, tut gut daran, dieser Gefahr so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen.

WisdomTree hat daher entschieden, sich für den Global Efficient Core UCITS ETF auf einen breit gefächerten Korb aus den 1.500 größten Unternehmen weltweit zu stützen, um starke Schwankungen zu glätten, so, wie Sie das im folgenden Chart am Beispiel des vergleichbar breit aufgestellten MSCI World Index zum aktuell stärkeren, zugleich aber auch immer wieder stärker fallenden Nasdaq 100 sehen.

Quelle: marketmaker pp4

Darüber hinaus glättet der Anteil an Staatsanleihen die Schwankungen zusätzlich, wobei auch hier auf Qualität ebenso wie auf eine breite Streuung geachtet wird, indem WisdomTree nur Futures auf Staatsanleihen aus den USA, Großbritannien, Deutschland und Japan ins Portfolio nimmt. Das Ergebnis ist eine hervorragende Lösung für letztlich jedermann:

Eine ideale 60:40-Verteilung des Vermögens, die Solidität und Diversifikation vereint und durch die Hebelung des Anleihe-Anteils bei gleichem Kapitaleinsatz gegenüber der einfachen Vorgehensweise mehr Dynamik und zugleich freie Kapazitäten schafft. Kapazitäten, mit denen der Investor die Streuung des Anlagekapitals weiter ausbauen und jederzeit sich kurzfristig ergebende Chancen am Markt nutzen kann.

