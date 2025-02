Martin bespricht heute folgende Werte: Gold, Cancom, Ceconomy, Renk, Tui, BP, On Semi, monday.com, McDonalds, Vertex Pharmaceuticals, Astera Labs und Tesla.

Der Dax nähert sich der Marke von 22.000 Punkten und kann an die jüngste Stärke weiter anknüpfen. Schwäche kommt von den Autowerten, aber deren Anteil am Dax ist stark geschrumpft, was die Auswirkungen in Grenzen hält.

Sehr schwach ist allerdings die heute Reaktion der Tui-Aktie auf die Zahlen. Auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar, auf den zweiten Blick wird es schon klarer. Martin erklärt heute, wo hier die Probleme liegen.

Für die Investoren bei McDonalds lief es dagegen besser. Trotz recht schwacher Zahlen konnte die Aktie kräftig dazugewinnen. Hier wird wohl eher die Zukunft gespielt, wie ein Blick in die Zahlen zeigt.

Die Aktie von Tesla ist in den letzten Tagen deutlich abgerutscht. Die gesamte Trump-Wahl-Euphorie ist verflogen. Die Frage, die sich Trader nun stellen ist "Bietet der Chart hier eine gute Einstiegsgelegenheit?" Dazu heute mehr in der Sendung.