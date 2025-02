GNW-News: Agentic-AI-Startup Integrail sichert sich eine Seed-Finanzierungin Höhe von 10 Millionen US-Dollar und ernennt neuen CEO

^SAN FRANCISCO, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrail (https://integrail.ai/), das Agentic-AI-Startup hat heute eine Seed-Finanzierung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar sowie die Ernennung von Peter Guagenti zum CEO bekannt gegeben. Integrail ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, den transformativen Wert von künstlicher Intelligenz (KI) zu erschließen. Peter Guagenti wird die Markteinführung der kürzlich veröffentlichten No-Code-Platform AI Studio von Integrail vorantreiben. Mit der Plattform kann jeder Anwender - egal ob in einem Start-up oder in einem Konzern -innerhalb weniger Minuten KI-Agenten erstellen und einsetzen, um Arbeitsaufgaben zu automatisieren. Die einzigartige Kombination aus einer No- Code- und No-Integrations-Plattform mit Expertenunterstützung und maßgeschneiderten professionellen Dienstleistungen für eine End-to-End- Bereitstellung ermöglicht den schnellsten Weg vom ?zero to AI hero". Außerdem bietet sie den höchsten ROI bei geringsten Kosten. Führungskräfte aller Abteilungen können sofort signifikante Produktivitätssteigerungen erzielen, die Ausgaben für externe Dienstleister reduzieren oder sogar eliminieren, Innovationen beschleunigen und neue leistungsstarke Funktionen einführen - und das alles, ohne schwer zu findende KI-Talente oder eine komplexe und teure Infrastruktur zu benötigen. ?Generative KI verspricht Produktivitäts- und Leistungssteigerungen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Doch viele Führungskräfte verstehen nicht, wo KI bereits heute echten Mehrwert liefern kann, und kämpfen mit der technischen Komplexität", sagt Ratmir Timashev, Seed-Investor und Executive Chairman von Integrail. ?Integrail unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, Ideen nahtlos in die Realität umzusetzen. Mit seiner langjährigen Erfahrung, Unternehmen durch die Einführung neuer Technologien wettbewerbsfähiger zu machen, ist Peter der ideale CEO, um unseren Kunden dabei zu helfen, das Potenzial von KI zu erschließen - und zwar sofort." Peter Guagenti (https://councils.forbes.com/profile/Peter-Guagenti-President- Tabnine/2e7f9c7f-1a11-420f-8a72-108eae42d1d8) war zuvor Chef von Tabnine, einem der führenden Anbieter von KI-Code-Assistenten und einem der weltweit meistgenutzten generativen KI-Tools. Seit fast einem Jahrzehnt entwickelt er KI- Tools und hat mehrfach erfolgreich Start-ups aufgebaut. Vor seiner Tätigkeit in der Softwarebranche war Peter Guagenti als Berater bei Accenture und Razorfish (von Microsoft übernommen) federführend für die digitale Transformation in einigen der weltweit führenden Unternehmen verantwortlich. ?Der Begriff Agentic AI ist in aller Munde, und das aus gutem Grund: Diese Technologie wird die Arbeitswelt grundlegend verändern, indem sie komplexe Aufgaben autonom über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg ausführt", sagt Guagenti. ?Das Ausmaß dieser Transformation kann kaum überschätzt werden. Viele Unternehmen setzen derzeit Mitarbeitende oder externe Dienstleister auch für anspruchslosere Aufgaben ein, die bald von KI-Agenten übernommen werden. Dadurch können sich Menschen auf anspruchsvollere und wertvollere Arbeit konzentrieren. Noch wichtiger ist der Blick auf die Aufgaben, die ein Unternehmen wettbewerbsfähiger machen könnten, die aber aufgrund fehlender Ressourcen einfach nicht angegangen werden. Mit der Übertragung dieser Aufgaben an KI- Agenten lässt sich dies nun effizient und kostengünstig realisieren. Ich freue mich, Teil des Integrail-Teams zu sein und führend bei der Etablierung von KI mitzuwirken. Ratmir Timashev (https://www.ratmirtimashev.com/) ist der Hauptinvestor von Integrail und bringt seine umfassende Erfahrung und Erfolgsbilanz in der Technologiebranche ein. Zuletzt war er Mitbegründer von Veeam Software, das heute ein 15-Milliarden-Dollar-Unternehmen ist. Integrail-Mitbegründer Anton Antic, der maßgeblich zum Wachstum von Veeam beigetragen hat und der erste CEO von Integrail war, wechselt nun in die Rolle des Chief Product Officer. Guagenti bringt die oft seltene aber dringend benötigte geschäftsorientierte Sichtweise in die rasant wachsende Welt der KI-Agenten ein und stellt damit sicher, dass Unternehmen vom ersten Tag an einen maximalen ROI erzielen. Mit der End-to-End-Lösung von Integrail ist KI für jedes Unternehmen zugänglich Es sind keine Programmier-, Modellierungs-Kenntnisse oder anderes technisches Know-how erforderlich. Vorgefertigte Agenten bieten Kunden eine Ausgangsbasis, um über eine einfache Benutzeroberfläche ihre eigenen, individuellen KI-Agenten zu erstellen. Anwender müssen lediglich einen Arbeitsprozess beschreiben und Anforderungen definieren, um leistungsfähige KI-Agenten für komplexe Aufgaben zu entwickeln. Aktuelle Anwendungsbeispiele umfassen Finanzprozesse wie die Analyse und Verwaltung von Verträgen und Vertragskonditionen, operative Aufgaben wie die Überwachung und Anpassung von Dashboards sowie HR-Prozesse wie die Vorauswahl und Priorisierung von Bewerbern oder die Automatisierung von Mitarbeiter- Onboarding- und Offboarding-Prozesse über verschiedene Systeme hinweg. Dank ihres tiefen kontextuellen Verständnisses der Arbeitsabläufe führen KI-Agenten Aufgaben so aus, als wären sie geschulte Mitarbeiter. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Softwareplattformen auf dem Markt, bietet Integrail Unternehmen direkte Unterstützung durch Schulungen, Beratung und professionelle Dienstleistungen. Kunden werden von den ersten Schritten der KI- Strategie bis hin zur Bereitstellung hunderter KI-Agenten zur Ausführung geschäftskritischer Aufgaben begleitet. Dies gewährleistet eine unvergleichbar schnelle Wertschöpfung für Unternehmen jeder Größe. Die Integrail-Plattform hat bereits zehntausende Anwender inspiriert, Hunderttausende von KI-Agenten bereitzustellen. Um diesen professionellen Ansatz weiter zu stärken, sucht Integrail Consulting-Partner. Integrail unterstützt alle gängigen großen Sprachmodelle (Large Language Model, LLM) und kann sowohl als SaaS als auch On-Premises bereitgestellt werden. Weitere Informationen unter Integrail.ai (https://integrail.ai/). Über Integrail Integrail bietet Anwendern ohne technische Vorkenntnisse eine umfassende Lösung zur Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten. Durch die Kombination einer benutzerfreundlichen Plattform mit Expertenunterstützung und professionellen Dienstleistungen gewährleistet Integrail eine schnellstmögliche Markteinführung zu geringsten Kosten und maximiert so den ROI vom ersten Tag an. Mit der Integrail-Plattform können Unternehmen intelligente KI-Helfer erschaffen und verwalten - zur Steigerung von Produktivität und Effizienz, ohne dass Data Scientists, KI-Ingenieure oder komplexe und kostspielige Infrastruktur benötigt werden. Integrail hat seinen Sitz in San Francisco. Contact chad@speakeasystrategies.com °