British American Tobacco will Gewinn im Tagesgeschäft steigern

Quelle: New Africa/Shutterstock.com

British American Tobacco (BAT) will nach einer trägen Entwicklung 2024 den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn leicht steigern. Die Unternehmensführung kalkuliert laut einer Mitteilung vom Donnerstag dieses Jahr mit einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 1,5 bis 2,5 Prozent, nachdem dieser 2024 laut vorläufiger Daten ein geringfügig auf 11,9 Milliarden britischen Pfund gefallen war.

Der Umsatz sank im vergangenen Jahr um gut 5 Prozent auf 25,9 Milliarden Pfund. Das lag auch am Verkauf der Geschäfte in Russland und Weißrussland im September 2023 sowie an negativen Wechselkurseffekten. Mit Umsatz und operativem Gewinn blieb das Unternehmen etwas hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurück.

Der Konzern setzt schon länger verstärkt auf den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen zu traditionellen Zigaretten. Der Umsatz mit Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern, Tabakbeuteln wuchs 2024 aber nur leicht, und zwar um 2,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Pfund. Das ist etwas weniger als von Analysten im Mittel erwartet.