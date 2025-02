IRW-News: American Aires Inc: Aires führt den Aires Certified SpacesTM (ACS) Standard zur Schaffung autorisierter EMF-freundlicher physischer Räume ein

IRW-PRESS: American Aires Inc: Aires führt den Aires Certified SpacesTM (ACS) Standard zur Schaffung autorisierter EMF-freundlicher physischer Räume ein

· Ermöglicht Aires den Zugang zu einem völlig neuen, groß angelegten Markt für physische Räume

· ACS ist der erste Schritt für Aires auf dem Weg in den riesigen kommerziellen B2B-Markt1

· Unterstützt die Ausweitung der Markenbekanntheit und die Steigerung des Umsatzes durch Präsenz auf dem Massenmarkt

Toronto, ON - 13. Februar 2025 - American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), hat heute offiziell den Aires Certified SpacesTM (ACS)-Standard eingeführt, eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen zur Schaffung autorisierter EMF-freundlicher Räume. Der ACS-Standard und die Autorisierung von Aires Certified Spaces durch das Unternehmen sind Beispiele für die strategischen Bemühungen von Aires, die Markenbekanntheit zu steigern und den Umsatz zu erhöhen, indem mehr Möglichkeiten zur Präsenz auf dem Massenmarkt genutzt und gleichzeitig der unerschlossene Markt für physische Räume ins Visier genommen wird. Der ACS-Standard stellt zudem einen wichtigen ersten Schritt in Richtung des laufenden Plans von Aires dar, den kommerziellen B2B- und physischen Raummarkt zu erobern. Diese Entwicklung stellt für Aires eine riesige globale Chance dar, Unternehmen und Organisationen aller Art mit EMF-Schutzlösungen auszustatten. Dazu gehören Spitzenkandidaten wie der 51,8 Milliarden Dollar schwere globale Markt für betriebliches Wellness und der 438,2 Milliarden Dollar schwere globale Wellnessmarkt für Immobilien1, aber auch Mainstream-Veranstaltungsorte und -Räume wie Stadien und Arenen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Fitnessanlagen und Fitnessstudios, Hotels und Resorts, Airbnbs und Ferienwohnungen, Firmenbüros und Coworking-Spaces sowie Restaurants, Cafés und Gemeinschaftszentren.

Aires arbeitet aktiv mit einer Reihe potenzieller B2B-Veranstaltungsorte und Gewerbeflächen zusammen, um in Kürze die erste offizielle Einführung des ACS-Standards bekannt zu geben. Unternehmen und Organisationen können unter AiresCertifiedSpaces.com mehr erfahren oder sich bewerben.

Offizielles Logo von Aires Certified SpacesTM

Für Unternehmen und Organisationen ist ACS eine Möglichkeit, ihre unternehmerische Verantwortung unter Beweis zu stellen und den gesellschaftlichen Anforderungen an durchdachte, gesundheitsbewusste Umgebungen gerecht zu werden. Im Gegenzug positioniert die ACS-Zertifizierung Unternehmen und Organisationen als Vorreiter im Bereich Gesundheit und Wellness und hilft ihnen, sich auf wettbewerbsintensiven Märkten abzuheben. Die ACS-Zertifizierung signalisiert zudem Innovation und Engagement für das menschliche Wohlergehen, was den Markenwert steigern kann.

Josh Bruni, CEO von Aires, kommentierte: Der Aires Certified SpacesTM (ACS)-Standard ist der jüngste Beweis unserer Vorreiterrolle im Bereich des EMF-Schutzes. Die Öffentlichkeit profitiert davon, dass ihre Gesundheit, Sicherheit und ihr Komfort in ACS-zugelassenen Räumen unterstützt werden. Veranstaltungsorte, Büros, Schulen, Gaststätten, Privathäuser und mehr profitieren davon, dass sie eine anerkannte und überprüfbare Möglichkeit haben, ihr Engagement für die Schaffung von Räumen zu demonstrieren, die moderne Technologie mit den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter verbinden. Und Aires profitiert davon, indem es Zugang zu einem völlig neuen, groß angelegten Markt erhält und gleichzeitig den unsichtbaren, aber bedeutenden Faktor der elektromagnetischen Strahlung (EMF) durch die modernen Geräte angeht, die uns alle täglich umgeben. Jeder profitiert davon, wenn wir zusammenarbeiten, um gesündere, ausgewogenere Umgebungen zu schaffen, in denen Menschen gedeihen können. Darum geht es beim ACS-Standard.

Der ACS-Standard basiert auf der Technologie von Aires, die die Strahlung moderner elektronischer Geräte in einen für Menschen und biologische Systeme verträglicheren Zustand moduliert.* Aires Certified Spaces profitieren von der Anzeige offizieller ACS-Beschilderungen, die darauf hinweisen, dass sie Aires-Produkte integriert haben, die das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung sind und auf gut etablierten wissenschaftlichen Prinzipien zur Modulation elektromagnetischer Felder basieren. Indem dieser oft übersehene Aspekt unserer Umwelt berücksichtigt wird, ist der Aires Certified SpacesTM-Standard in der Lage, bei der Förderung gesünderer, ausgewogenerer Orte zum Arbeiten, Spielen und für Kontakte eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Unternehmen und Organisationen können unter AiresCertifiedSpaces.com mehr erfahren oder sich bewerben.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter https://airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

