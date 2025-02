Trading-Chance Kering: Erholung für Short nutzen

Werbung

Luxusgüter-Aktien laufen am ehesten unabhängig von konjunkturellen Schwankungen, da für die Zielgruppe der Unternehmen Preisschwankungen keine Rolle spielen. Entsprechend sind Luxusgüter-Titel ausgezeichnet gelaufen. Eine Aktie dieses Segments hinkt jedoch deutlich hinterher und weist eine ausgeprägte relative Schwäche über Jahre aus: Kering! Zwar konnte sich der Kurs innerhalb des Abwärtstrends jüngst etwas erholen, jedoch eröffnet sich hierdurch aus unserer Sicht eher eine Short-Gelegenheit, als eine Einstiegs-Chance Long. Warum das so erscheint, erklären wir in diesem Artikel...

Kering geht aus einem ehemaligen Bauholzhandel hervor, wurde in den 90er-Jahren umgebaut und ist seitdem ein französisches Luxusgüterunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei große Sparten gegliedert: "Luxury Division" und "Sport & Lifestyle Division". Zur "Luxury Division" zählen u.a. große Namen wie die Modelabel "Gucci", "Bottega Veneta", "Saint Laurent", "Brioni" oder "Stella McCartney". Im Bereich „Sport & Lifestyle“ sind Beteiligungen an Unternehmen, wie "Puma" und "Tretorn" zusammengefasst. Im Gegensatz zu anderen Luxusgüter-Aktien ist hier die Entwicklung seit dem 2021er-Hoch durchgängig negativ. Der Kurs hat sich von einst fast 800 Euro auf weniger als 210 Euro im November 2024 etwa gedrittelt.

Schwache Perspektive

Ein Blick auf die Zahlen verrät, warum die Kursentwicklung seit Jahren schwach ist, obwohl das Umfeld für Aktien insgesamt sehr positiv war. Mit einem bereinigten KGV von 24,8 ist das Unternehmen selbst nach dem enormen Kursrückgang noch überdurchschnittlich hoch bewertet. Zum Vergleich: das langfristige Durchschnitts-KGV von Kering liegt bei 21. Der Gewinn sank von über 25 Euro je Aktie im Jahr 2021 auf knapp über 9 Euro pro Anteilsschein im Jahr 2024. Die Netto-Marge ist im gleichen Zeitraum von 18% auf 6,69% geschrumpft. Erst ab 2027 soll sich gemäß Ausblick die Lage aufhellen, und wieder größeres Wachstum generiert werden. Das scheint zu wenig für die Aktionäre zu sein, die das Unternehmen mit einer latenten Verkaufsneigung abstrafen.

Abwärtstrend intakt – Short bleibt Trumpf

Der seit 2021 laufende Abwärtstrend bleibt weiterhin intakt. Die obere Begrenzungslinie verläuft aktuell bei 391 Euro, die untere bei 108 Euro. Horizontale Unterstützungen finden sich bei 148, 108 und 45 Euro. Dem gegenüber stehen Widerstands-Linien bei 351 und 427 Euro. Bis 148 Euro hinunter wäre Stand jetzt der Weg aus technischer Sicht frei. Das bearishe Szenario bleibt intakt, solange der Abwärtstrendkanal (blau) nicht nach oben verlassen wird. Da die Zone von 351 bis 148 Euro in der Vergangenheit jeweils zügig durchgehandelt wurde, eignet sich dieser Bereich auch jetzt wieder für einen trendkonformen, prozyklischen Trade auf der kurzen Seite.

Short innerhalb des Trends

Fassen wir die Lage bei Kering zusammen, so stellen wir fest, dass die Bewertung noch immer überdurchschnittlich hoch ist, bemessen am historischen Durchschnitt. Der Gewinn je Aktie und die Netto-Marge sind deutlich zurückgegangen und ziehen nach aktuellen Daten erst ab 2027 wieder signifikant an. Zudem befindet sich die Kering-Aktie in einem intakten Abwärtstrend. Es befinden sich bis hinunter dem Horizontal-Support bei 148 Euro keine nennenswerten charttechnischen Unterstützungen. Darum sehen wir hier eine prozyklische Trading-Gelegenheit Short auf Kering mit möglichem Endziel bei 148 Euro.

Open End Turbo Short auf Kering

Für diese Trading-Chance haben wir für Sie einen Open End Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Knockout und Basispreis liegen gleichauf bei 346,349 Euro. Bei einem aktuellen Kurs der Aktie von 269,70 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 3,46. Als Absicherung gegen einen Totalverlust sehen wir einen Stop-Loss bei 330 Euro in der Aktie als sinnvoll an. Das entspricht etwa 0,10 Euro im Produkt. Die WKN lautet HD5NBX.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 351, 391, 426 Euro

Unterstützungen: 148, 108 und 48 Euro

Open End Turbo Bear Optionsschein auf Kering

Basiswert Kering WKN HD5NBX ISIN DE000HD5NBX9 Basispreis 346,349 Euro K.O.-Schwelle 346,349 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 3,46 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

